快訊

中職／擴編選秀放榜 陳文杰、郭俊麟等5人轉戰雄鷹

巴黎市長狠批X是「臭水溝」 煽動假訊息、仇恨言論 宣布全面退出平台

要翻身啦！2024這四生肖將迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二寶單親爸賣帳戶給詐團判2月 檢認輕判上訴改判4月還得繳8萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

張姓單親爸將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，造成7名被害人被騙共匯入176萬，彰化地方法院依洗錢罪，將他判刑4月，併科罰金8萬元。記者林宛諭／攝影
張姓單親爸將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，造成7名被害人被騙共匯入176萬，彰化地方法院依洗錢罪，將他判刑4月，併科罰金8萬元。記者林宛諭／攝影

張姓單親爸將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，造成7名被害人被騙共匯入176萬，張男因此獲得3千元及價值1萬元的網路遊戲幣，被彰化地方法院依洗錢罪判刑2月，但檢方認為判刑太輕提上訴，法院再審後撤銷原判，改判4月，併科罰金8萬元，並需賠償被害人被騙金額。

判決書指出，張男去年2月間經友人介紹綽號「白毛」的陳男有付費收購帳戶，即將自己的一本銀行帳戶及提款卡交給陳男使用，並告知密碼。詐騙集團以投資股票等詐騙手法，騙7名被害人匯入90萬到1萬不等金額到張男帳戶，造成7人共損失176萬元。

彰化地方法院簡易法庭依洗錢罪，將張男判刑2月，併科罰金1萬元，因張男與多名被害人調解，願意每月分期賠償2500元到3千元不等，但至今完全未履行任何給付，因此檢方再提上訴，。

彰化地方法院再審後，法官認為，張男明知詐騙歪風猖獗，竟仍提供帳戶予他人使用，使詐欺集團得以利用作為詐騙工具，並藉此產生遮斷金流效果，致使犯罪難以查緝，等同助長犯罪，並使7名被害人造成財產損害。

張男是撫養2名未成年子女的單親爸，雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但提供金融帳戶資料供他人非法使用，助長詐欺犯罪風氣，危害財產交易安全與社會經濟秩序，惟念其犯後坦承犯行，與被害人等達成調解，但至今仍未賠償被害人因此法院撤銷原判，改判4月，併科罰金8萬元。

詐騙集團 彰化 詐欺

延伸閱讀

影／單親媽露營燒炭取暖亡 前夫謝營主救回2女兒

假妙齡女交友真詐財 警破獲詐團投資平台逮26人

涉嫌違反證券交易法 謝國樑胞兄認罪求輕判

單親媽露營燒炭取暖亡 醫師：一氧化碳中毒注意這症狀

相關新聞

高院改認定夏光莉與藍文青「夫妻」 但她忽視這點無法拿6856萬

資深女藝人夏光莉與藝人藍文青分手，提告主張28年來與藍共同創業累積財富，請求分配夫妻剩餘財產6856萬元，台北地方法院認...

總統大選前高虹安涉貪案再開庭 助理手機藏證據法官不發還

新竹市長高虹安涉貪案中接手高國會辦公室前行政主任黃惠玟處理助理酬金、加班費的前助理黃鈴惠，於檢調搜索時手機被扣案，她聲請...

二寶單親爸賣帳戶給詐團判2月 檢認輕判上訴改判4月還得繳8萬

張姓單親爸將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，造成7名被害人被騙共匯入176萬，張男因此獲得3千元及價值1萬元的網路遊戲幣，被...

轟轟轟！改管噪音車擾民 樹林警今年攔檢通報1147件

為杜絕深夜改管噪音車擾民，樹林警方今年1月1日至今攔檢通報改管車共1147件。昨天樹林警方與環保局稽查人員在大安路聯合稽...

斥資4億打造！桃園蘆竹警分局新廳舍落成 新穎內部曝光

桃園市政府警察局斥資新台幣4億多元打造蘆竹分局新建大樓，內部提供科技化、高安全性的多元設計，成為蘆竹區新地標。今上午蘆竹...

台辦介選？橋檢偵破中華泛藍協會旅遊團接受陸資助

橋頭地檢署日前接獲情資，高雄市「台灣中華泛藍協會」招攬近140名團員，安排5趟中國行旅遊，接受「國台辦」等機關招待，行程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。