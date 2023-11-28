二寶單親爸賣帳戶給詐團判2月 檢認輕判上訴改判4月還得繳8萬

張姓單親爸將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，造成7名被害人被騙共匯入176萬，彰化地方法院依洗錢罪，將他判刑4月，併科罰金8萬元。記者林宛諭／攝影

張姓單親爸將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，造成7名被害人被騙共匯入176萬，張男因此獲得3千元及價值1萬元的網路遊戲幣，被彰化地方法院依洗錢罪判刑2月，但檢方認為判刑太輕提上訴，法院再審後撤銷原判，改判4月，併科罰金8萬元，並需賠償被害人被騙金額。

判決書指出，張男去年2月間經友人介紹綽號「白毛」的陳男有付費收購帳戶，即將自己的一本銀行帳戶及提款卡交給陳男使用，並告知密碼。詐騙集團以投資股票等詐騙手法，騙7名被害人匯入90萬到1萬不等金額到張男帳戶，造成7人共損失176萬元。

彰化地方法院簡易法庭依洗錢罪，將張男判刑2月，併科罰金1萬元，因張男與多名被害人調解，願意每月分期賠償2500元到3千元不等，但至今完全未履行任何給付，因此檢方再提上訴，。

彰化地方法院再審後，法官認為，張男明知詐騙歪風猖獗，竟仍提供帳戶予他人使用，使詐欺集團得以利用作為詐騙工具，並藉此產生遮斷金流效果，致使犯罪難以查緝，等同助長犯罪，並使7名被害人造成財產損害。

張男是撫養2名未成年子女的單親爸，雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但提供金融帳戶資料供他人非法使用，助長詐欺犯罪風氣，危害財產交易安全與社會經濟秩序，惟念其犯後坦承犯行，與被害人等達成調解，但至今仍未賠償被害人因此法院撤銷原判，改判4月，併科罰金8萬元。