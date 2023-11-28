新北分署12月5日聯合拍賣 3屋二拍約打8折
行政執行署新北分署12月5日舉行聯合拍賣會，將拍賣三峽、土城、林口區房屋及72筆土地。執行官表示，這3處房屋都屬二拍，較一拍約打8折，想自住或投資，不要錯過。
新北分署今天發布新聞稿指出，12月5日上午10時先於12樓拍賣室拍賣汽車、股票、2檔出資額及7筆商標權，當天下午3時接續於同地點進行不動產拍賣。
新北分署表示，當天將拍賣位於三峽區、土城區、林口區的大樓及公寓等優質物件，此外，還拍賣位於板橋、三峽、中和、永和、五股、三重、林口土地共72筆。
主任行政執行官黃瑛足指出，這些物件多是欠稅遭執行拍賣，尤其是將拍賣的大樓、公寓等物件，以及中和區建一路及健康路口45坪空地，都是第2次拍賣，較第1次拍賣價低，價格最低約打到8折，且均屬點交物件，想自住或投資民眾不要錯過。
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