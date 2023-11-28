轟轟轟！改管噪音車擾民 樹林警今年攔檢通報1147件

針對改管噪音車輛，樹林警方昨天晚上聯合環保局共攔檢取締70件有4輛不合格，依法告發。記者曾伯愷／翻攝

為杜絕深夜改管噪音車擾民，樹林警方今年1月1日至今攔檢通報改管車共1147件。昨天樹林警方與環保局稽查人員在大安路聯合稽查，共攔檢70輛疑似改裝排氣管車輛，其中有4輛不合格，環保局依法告發。

樹林警分局表示，昨天晚上樹林警方與新北市環保局稽查人員，於轄內新北市樹林區大安路設置攔截點，取締噪音、改裝車、酒駕及無照駕駛，短短兩個小時共檢驗70輛疑似改裝排氣管車輛，有4輛不合格，現場由環保局人員開單告發，另要求擇期複驗。

根據樹林警方統計資料，從今年1月1日至10月底，樹林警方共取締無照駕駛2170件、闖紅燈10850件、擅自增、減、變更原有規格設備350件、通報環保局疑似改裝致噪音車1147件，以及與環保局聯合稽查攔查告發325件、酒後駕車260件。

呼籲駕駛人，改裝車噪音擾民，環保局可依違反噪音管制法第8條第4項之規定，噪音管制區內，於直轄市、縣（市）主管機關公告之時間、地區或場所，不得從事下列行為致妨害他人生活環境安寧，最高裁處3600元罰鍰。

此外，未領有駕駛執照、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣等無照駕駛情形，依道路交通管理處罰條例第21條相關規定，罰處1萬2000元至2萬4000元罰鍰；5年內累犯即處最高額罰鍰，同時增訂應通知無照駕駛14歲以上未成年之人法定代理人或監護人。

另外重申「酒駕零容忍」針對酒後駕車除提高罰緩額度，並新增移置保管汽機車、當場扣繳牌照外；得處機車駕駛人1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽機車，並吊扣其駕駛執照1年至2年。提醒民眾切勿以身試法。