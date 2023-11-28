斥資4億打造！桃園蘆竹警分局新廳舍落成 新穎內部曝光

桃園市政府警察局斥資新台幣4億多元打造蘆竹分局新建大樓，內部提供科技化、高安全性的多元設計，成為蘆竹區新地標。今上午蘆竹分局舉行落成典禮，包括行政院副院長鄭文燦、警政署長黃明昭及桃園市長張善政等人皆到場共襄盛舉，期盼能替蘆竹地區帶來更好的服務。

蘆竹分局辦公廳舍建築物興建地上7層地下2層，總樓地板面積7616平方公尺，設計規劃採用環保節能綠建築及智慧建築，外觀設計融合蘆竹意象，內部規劃包括辦公室、待勤室、體技訓練中心、警訊機房、健身房及親子廁所等多種設施，為蘆竹分局員警提供了一個現代化、舒適、安全的工作環境。

另蘆竹分局特別建置「溫馨會談室」，提供以溫馨、安全、隱密及舒適的環境，用於兒少保護、家庭暴力及性侵害等案件服務與關懷，期能減少被害人二度傷害及減緩心靈創傷，使被害人身體及心理傷害減至最低。

為符合員警機關駐地安全需求，配備了監視系統、門禁系統、緊急警報系統及車牌辨識系統等科技化設備，以提高駐地的安全性和應變能力；考量警察偵辦刑案及維護交通秩序的特殊需求，內部也提供完善的刑案偵辦、天羅地網及交通監控等軟、硬體設施，提升員警處理各類案件的效率和質量。

鄭文燦表示，桃園人口已達231萬人，其中蘆竹區是國家的大門，警察的勤務特別繁忙，需要良好的辦公環境，過去擔任市長8年共蓋了2個分局、10幾個派出所，今年還有3個派出所即將完工，希望警力可以充分服務民眾。而蘆竹分局由中央補助1億8358萬，其中1億多萬編在前瞻計畫內，特別感謝警政署及立委鄭運鵬的幫忙，警察是人民的保母，也是政府的中間，更是維護治安交通不可或缺的力量。

張善政則說，過去15年蘆竹分局同仁相當辛苦，都是租房子辦理業務，今落成啟用後相信可以給蘆竹地區帶來更好的服務和治安，而這棟建築花費將近3年完工，約4億元的經費由中央和地方共同支付，是非常好的案例，期盼讓在地民眾感受到更好的服務。