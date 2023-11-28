國台辦影響選舉陸資滲透地方！ 橋檢偵破泛藍協會旅遊團行賄

高雄市「台灣中華泛藍協會」赴大陸五趟招待團員支持特定選舉候選人。圖／取自中國台灣網官網

橋頭地檢署日前接獲情資，高雄市「台灣中華泛藍協會」招攬近140名團員，安排5趟中國行旅遊，接受「國台辦」等機關招待，行程中竟藉機要求團員支持某特定總統候選人；檢方昨天傳喚鄭姓等22人到案，認鄭、葉二人涉犯反滲透法、選罷法，諭知鄭、葉交保15萬元、5萬元，並限制出境、出海。

檢方指出，經查鄭男、葉女為「台灣中華泛藍協會」成員，自今年起陸續與中國各省台辦人員聯繫，並招攬團員赴中國旅遊，陸方提供鄭男、葉女資金籌備旅遊事宜，並在行程中對團員傳達政治傾向，並支持2024總統大選之特定候選人。

據了解，不僅中國各省國台辦只有向高雄市該協會聯繫，台灣各縣市都有相關組織運作。

而「台灣中華泛藍協會」成員鄭男，透過社區網絡招攬團員，並今年春季開設7天、9天、10天、14天不等旅遊團，分別於5月起赴山東一周；6月24日赴山西一周；8月3日赴內蒙古10天；9月4日赴新疆兩周；10月19日前往豫州，接受陸方官員招待。

由於，「台灣中華泛藍協會」所安排的旅遊行程，均由中國台辦人員協助安排，其中餐飲、住宿、參訪行程等費用，全由台辦機關「全額資助」並派員隨行，明顯觸犯反滲透法。

經檢方複訊確認，這5趟行程中，陸方穿插安排社區參訪及交流，台辦人員及統戰部人員均會到場並發言，向參與團員宣傳「支持泛Ｏ陣營」、「支持ＯＯ黨」、「下架ＯＯ黨」、「兩岸和平」、「反台獨」、「兩岸一家親」、「支持九二共識」等言論，鄭男也會在場附和，並讓台辦人員藉機詢問參團人員政治傾向，利用餐敘敬酒機會，宣傳「支持ＯＯ合」、「支持ＯＯＯ」等總統副總統選舉。而鄭男還會回贈「兩岸一家親」之牌匾予台辦人員。

據悉，陸方從一開始從「下架民進黨」、「支持藍白合」，演變到目前支持特定泛藍總統候選人，利用惡劣手段搗亂我國民主選舉；檢方認為，鄭男、葉女涉犯反涉透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等案件嫌疑重大，惟無羈押必要，檢察官諭知鄭男交保15萬元，葉女交保5萬元，並均限制出境及出海。