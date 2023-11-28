快訊

跳船+1！彰化縣民眾黨團總召也退黨「嘆初衷不復存」黨團將解散

陸小學生集體「吊點滴寫作業」照片瘋傳 電動車董座嘆：真需要這樣卷嗎？

防天網監控！跨國企業出差香港，只能用「拋棄式手機」

國台辦影響選舉陸資滲透地方！ 橋檢偵破泛藍協會旅遊團行賄

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市「台灣中華泛藍協會」赴大陸五趟招待團員支持特定選舉候選人。圖／取自中國台灣網官網
高雄市「台灣中華泛藍協會」赴大陸五趟招待團員支持特定選舉候選人。圖／取自中國台灣網官網

橋頭地檢署日前接獲情資，高雄市「台灣中華泛藍協會」招攬近140名團員，安排5趟中國行旅遊，接受「國台辦」等機關招待，行程中竟藉機要求團員支持某特定總統候選人；檢方昨天傳喚鄭姓等22人到案，認鄭、葉二人涉犯反滲透法、選罷法，諭知鄭、葉交保15萬元、5萬元，並限制出境、出海。

檢方指出，經查鄭男、葉女為「台灣中華泛藍協會」成員，自今年起陸續與中國各省台辦人員聯繫，並招攬團員赴中國旅遊，陸方提供鄭男、葉女資金籌備旅遊事宜，並在行程中對團員傳達政治傾向，並支持2024總統大選之特定候選人。

據了解，不僅中國各省國台辦只有向高雄市該協會聯繫，台灣各縣市都有相關組織運作。

而「台灣中華泛藍協會」成員鄭男，透過社區網絡招攬團員，並今年春季開設7天、9天、10天、14天不等旅遊團，分別於5月起赴山東一周；6月24日赴山西一周；8月3日赴內蒙古10天；9月4日赴新疆兩周；10月19日前往豫州，接受陸方官員招待。

由於，「台灣中華泛藍協會」所安排的旅遊行程，均由中國台辦人員協助安排，其中餐飲、住宿、參訪行程等費用，全由台辦機關「全額資助」並派員隨行，明顯觸犯反滲透法。

經檢方複訊確認，這5趟行程中，陸方穿插安排社區參訪及交流，台辦人員及統戰部人員均會到場並發言，向參與團員宣傳「支持泛Ｏ陣營」、「支持ＯＯ黨」、「下架ＯＯ黨」、「兩岸和平」、「反台獨」、「兩岸一家親」、「支持九二共識」等言論，鄭男也會在場附和，並讓台辦人員藉機詢問參團人員政治傾向，利用餐敘敬酒機會，宣傳「支持ＯＯ合」、「支持ＯＯＯ」等總統副總統選舉。而鄭男還會回贈「兩岸一家親」之牌匾予台辦人員。

據悉，陸方從一開始從「下架民進黨」、「支持藍白合」，演變到目前支持特定泛藍總統候選人，利用惡劣手段搗亂我國民主選舉；檢方認為，鄭男、葉女涉犯反涉透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等案件嫌疑重大，惟無羈押必要，檢察官諭知鄭男交保15萬元，葉女交保5萬元，並均限制出境及出海。

橋頭地檢署外觀。記者古和純／攝影
橋頭地檢署外觀。記者古和純／攝影

國台辦 2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

侯康配加韓國瑜衝民調 曾銘宗解讀：鐵三角催泛藍回歸

高雄二監管理員收賄147萬給吸金犯方便 一審判6年

泛藍北市立委士、北選區分裂？ 侯漢廷：明會去登記參選

士北立委選戰泛藍聊整合 侯漢廷、張斯綱今午開直播公開會談

相關新聞

國台辦影響選舉陸資滲透地方！ 橋檢偵破泛藍協會旅遊團行賄

橋頭地檢署日前接獲情資，高雄市「台灣中華泛藍協會」招攬近140名團員，安排5趟中國行旅遊，接受「國台辦」等機關招待，行程...

高院改認定夏光莉與藍文青「夫妻」 但她忽視這點無法拿6856萬

資深女藝人夏光莉與藝人藍文青分手，提告主張28年來與藍共同創業累積財富，請求分配夫妻剩餘財產6856萬元，台北地方法院認...

總統大選前高虹安涉貪案再開庭 助理手機藏證據法官不發還

新竹市長高虹安涉貪案中接手高國會辦公室前行政主任黃惠玟處理助理酬金、加班費的前助理黃鈴惠，於檢調搜索時手機被扣案，她聲請...

轟轟轟！改管噪音車擾民 樹林警今年攔檢通報1147件

為杜絕深夜改管噪音車擾民，樹林警方今年1月1日至今攔檢通報改管車共1147件。昨天樹林警方與環保局稽查人員在大安路聯合稽...

斥資4億打造！桃園蘆竹警分局新廳舍落成 新穎內部曝光

桃園市政府警察局斥資新台幣4億多元打造蘆竹分局新建大樓，內部提供科技化、高安全性的多元設計，成為蘆竹區新地標。今上午蘆竹...

槍殺藥腳棄屍防風林…凶手自首有爭議 台南高分院認減刑無不當

男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。