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槍殺藥腳棄屍防風林…凶手自首有爭議 台南高分院認減刑無不當

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南高分院認為，林文宗犯案後主動自首投案供述其殺人犯行，已與吳的父親達成和解，原審認事用法並無違法不當之處，駁回上訴，可上訴。圖／讀者提供
台南高分院認為，林文宗犯案後主動自首投案供述其殺人犯行，已與吳的父親達成和解，原審認事用法並無違法不當之處，駁回上訴，可上訴。圖／讀者提供

男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳開2槍斃命，棄屍在安南區北汕尾防風林，一審認他應執行17年，他與檢方均不服上訴，二審認為原審認林符合自首減刑並無違法不當之處，駁回上訴。

檢方上訴指出，林、謝於自首前已湮滅證據並串證，並非出於真誠悔悟，而因情勢所迫、期能邀獲減刑寬典始向警自首，原審僅憑林、謝自首減少偵查勞費，即依自首規定減輕其刑，並不適當。

檢方說，林僅因不滿遭吳多次索要金錢，竟持槍殺害吳，並與謝、杜將吳屍體棄置在荒郊野外，放任吳屍體遭野狗啃食，手段凶殘，更造成吳家屬身心傷痛甚鉅，原審對林、謝2人量處刑度顯然過輕。

林文宗及律師主張，林因遭吳誣指是其購買毒品的來源，希望吳可以為林作證洗刷冤屈，反遭吳勒索金錢，並導致林遭判重刑，林在雙重壓力下，迫於無奈及一時氣憤才涉犯本案。林犯案後，隨即自殺欲以死謝罪，惟自殺未果，就醫後立即自首，並坦承犯行、配合偵辦，又與吳的父親達成和解，顯見犯後態度良好，原審法院量刑顯屬過重。

台南高分院指出，林、謝2人自首，使承辦檢警自案發之初即有效鎖定被告等人調查，免於逐一清查過濾犯嫌的資源耗費，且2人也沒有迫於情勢才出面自首，或急於獲取減刑寬典而坐令損害擴大才自首的情形。

同時，依照檢警當時所掌握到線索，並非短時間內即能查獲林、謝2人，也無證據證明2人是迫於即將遭警查獲等現實因素才不得已自首。

台南高分院認為，原判決量刑時，已具體考量林與吳原為朋友關係，僅因與吳就其他販賣毒品案件作證內容有所糾紛，遭吳多次索要金錢而感不快，竟萌生殺人之意，趁與吳同車、車內空間狹小不易閃躲之際，持非制式手槍朝乘坐在駕駛座後座吳右前胸接續擊發2槍，造成胸部槍傷併大量內出血，續發低血容休克，當場死亡

且明知吳已死亡，夥同謝、杜將吳屍體棄置在安南區防風林內等情，所為不僅剝奪吳生命，並造成家屬無可彌補之傷痛，對社會治安也造成嚴重危害，兼衡林犯案後主動自首投案供述其殺人犯行，配合警方辦案，於警詢、偵查及審理時均坦認犯行，多次對殺害吳的行為表示懊悔，已與吳的父親達成和解並已給付完畢，吳父審理時也表明已原諒被告林文宗等一切情狀，依法量處其刑。

自首 毒品

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