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黃牛溫床?亞錦賽門票喊到1萬4..消保官：Viagogo爭議多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

大巨蛋亞錦賽12月3日台韓大戰，網路黃牛猖獗，台北市警察局已查獲數十起黃牛案，不過本報接獲投訴，先前屢爆消費爭議的Viagogo二手票券線上交易平台，已有亞錦賽台韓大戰的票價喊到每張1萬4733元。甚至平台還多人出售亞錦賽票，價格數千至上萬不等。

北市消保官楊麗萍表示，運動賽事票券目前適用「社會秩序維護法」，若確認為黃牛，有非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處三日以下拘留或新台幣1萬8千元以下罰鍰。」會由地方法院或警察機關管轄。

由於這個Viagogo二手票券線上交易平台經營者總公司設在瑞士，歷年消費爭議案件多，根據北市府統計，光是台北市，民眾向北市府申訴的Viagogo消費爭議案件，111年就有23件，今年截至目前，已經累計22件，平均每個月就發生近兩件消費爭議案。

楊麗萍說，這個二手票平台非官方售票網，門票金額由出賣人自訂，且未揭露活動主辦方所公告的相關規範，此類二手購票平台常為註冊登記於境外業者經營，民眾於此類平台購票發生糾紛，常難以有效獲得平台妥適處理，難以透過消費爭議申訴程序與該境外平台業者進行協商調解。

北市府法務局去年也曾在張惠妹阿妹演唱會時發布過「Viagogo」消費警訊，提醒境外二手平台「Viagogo」銷售千餘張此演唱會門票，售價除較官網高昂外，也無法實名，恐導致無法順利進場及衍生退票等消費爭議。

台北市警察局也呼籲，民眾切勿藉由票券轉售圖利，以免觸犯社會秩序維護法，更不要購買黃牛票券，助長哄抬票價歪風；另外在社群媒體或各式通訊軟體交易(臉書、LINE、IG等)購買黃牛票，也可能買到偽造票券或受到詐騙，淪為詐欺被害人。

警察局表示，民眾如發現有人販售黃牛票，可向主辦單位或警方提出檢舉，警察機關必依法查辦，在此也重申打擊不法、違序行為的決心。

本報接獲投訴，先前屢爆消費爭議的Viagogo二手票券線上交易平台，已有亞錦賽台韓大戰的票價喊到每張1萬4733元。甚至平台還多人出售亞錦賽票，價格數千至上萬不等。圖／讀者提供
本報接獲投訴，先前屢爆消費爭議的Viagogo二手票券線上交易平台，已有亞錦賽台韓大戰的票價喊到每張1萬4733元。甚至平台還多人出售亞錦賽票，價格數千至上萬不等。圖／讀者提供

北市 黃牛 警察

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