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藝品代工男賣獨角鯨牙為家庭支柱 二審認罪緩刑免關

中央社／ 高雄28日電

陳姓男子涉販賣保育類野生動物獨角鯨牙遭海巡署人員查獲，一審遭依違反野生動物保育法判11個月；二審高雄高分院審酌陳男改口認罪，且為家庭支柱，宣告緩刑3年免囚。

一審屏東地方法院審理時，陳男辯稱是幫丁姓友人（已歿）的忙，對方告知販賣獨角鯨牙是合法的，自始至終都是幫助轉貼，沒有牟利意圖，但法官依據對話紀錄不採信陳男辯詞，並依違反野生動物保育法判處有期徒刑11個月。

陳男上訴後，在台灣高等法院高雄分院審理期間改口認罪，合議庭審酌陳男深具悔意，且具有正當職業（刀藝品代工），又是家中經濟支柱等，據此宣告刑度不變，但緩刑3年，另須接受法治教育，交付保護管束。全案仍可上訴。

判決書指出，陳男與丁姓友人共謀，民國110年2月間涉在臉書（Facebook）刊登獨角鯨牙照片，藉此販賣長達241公分第二級保育類野生動物獨角鯨（學名：Monodon monoceros）牙，並貼文指出「相信這東西不用多做介紹，有朋友要釋出1支，有人有興趣嗎？真的不是便宜貨，所以要有能力與心理準備才來問」等文字。

全案經海委會海巡署偵防分署台南查緝隊前往搜索，並查扣4支獨角鯨牙，獨角鯨牙經送往國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定後，確認為第二級珍貴稀有保育類動物獨角鯨牙；屏東地檢署偵結後，將陳男依法起訴。

海巡署 屏東 保育類野生動物

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