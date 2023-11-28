爭產夫家信義區土地 六旬婦埋伏鐵鎚猛搥小姑後腦

北市胡姓婦人持鐵鎚攻擊小姑頭部，與女兒、兩名男性友人同遭北檢依殺人未遂罪起訴。記者蔣永佑/攝影

北市一名喪夫的六旬胡姓婦人，今年9月與小姑爭奪夫家位於信義區價值數億元的土地，竟找來兩名楊姓、詹姓男友人助陣，由陳姓女兒把風，持鐵鎚埋伏在小姑住處，趁小姑進電梯時，朝對方後腦猛搥，所幸遭鄰居見狀制止，才沒出人命。台北地檢署今依殺人未遂罪將胡婦、陳女及楊、詹2男共4人起訴。

檢方認定，胡婦持鐵鎚足以致命的凶器，多次朝被害人頭部的身體要害攻擊，已涉嫌殺人未遂；至於其餘3人為共犯，複訊後以涉犯重罪及勾串之虞為由聲押獲准至今。

檢方調查，今年9月某日，胡婦與陳姓女兒、楊、詹二男，前往小姑住處埋伏，趁其走進電梯時尾隨進入，拿出預藏的鐵槌朝小姑後腦猛搥，導致小姑滿頭鮮血倒在電梯內奄奄一息，胡婦卻還不停手。

所幸鄰居聽見不明聲響外出查看，直擊胡婦行凶立即出聲喝止,，胡婦才罷手與其餘3人離去。遭到胡婦攻擊的小姑，頭部有多處撕裂傷，所幸急救縫合後並無大礙。