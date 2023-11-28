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賠800萬元和解 酒駕撞死人 不願國民參審遭駁

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

向姓商人酒駕撞死美籍聯合航空男空服員，被依酒駕致死罪起訴，為台北地方法院第四件國民法官案。向稱賠償八百萬元獲家屬諒解，聲請不行國民參審程序，合議庭裁定駁回，不得抗告。

二○二二年十一月一日晚間九時許，向駕駛保時捷休旅車行經台北市敦化南路二段，撞上違規穿越馬路的死者；向案發前在大安區用餐喝幾杯紅酒，酒測值零點五八毫克。

向聲請不行國民法官參審程序，主張酒駕肇事案經媒體大肆報導，負面標籤會造成國民法官心證受到預斷，難公平審判。合議庭認為相關新聞報導並非全然聳動或不符事實，況且國民法官選任有排除不適任者制度，無法只因案情受媒體報導即斷定會難以公正審理。

裁定說，向雖承認犯罪，但酒駕致死量刑輕重，是國民所關心的事，本案第一次協商程序爭點只有減刑、緩刑應否適用，不會造成國民法官工作負擔，沒有不行國民參審之情事。

向認為已與被害人家屬和解並支付和解金、獲原諒，被害人家屬也同意不行國民參審程序；合議庭認為，被害人家屬曾表示向只願在強制險外再賠償八百萬元，希望對向求處重刑。

合議庭認為，被害人家屬住在新加坡，就算行國參程序，對被害人家屬造成的心理負擔有限；酒駕致死案適用國參程序做成的判決不在少數，向聲請無理由。

國民法官 酒駕

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