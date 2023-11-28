擴大利得沒收違憲？ 憲法法庭辯論

憲法法庭昨天審理「擴大利得沒收案」。新任大法官陳忠五（左起）、蔡彩貞首度開庭。記者曾原信／攝影 黃偉凱、紀怡慧夫婦製造販賣毒品遭重判、沒收四百萬犯罪所得，還被依毒品危害防制條例「擴大沒收」九二八七萬元；紀女主張刑法、毒危條例侵害財產權，聲請解釋。憲法法庭昨辯論，律師團批擴大利得沒收是合法的趁火打劫；法務部說毒品罪是萬國公罪，徹底剝奪不法利得是聯合國反貪腐公約要求。

昨天也是新任大法官蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥首次於憲法法庭審理案件。尤伯祥提問毒品犯罪具集團性、長期性，但「擴大利得」是否要有集團性、長期性要件？法條可能形同沒收被告全部財產效果，會否過度侵害財產權？蔡彩貞疑惑「擴大」指的是擴大到本案以外，一定是檢察官沒起訴的，公訴檢察官如何讓法院擴大沒收？

憲法法庭昨天審理「擴大利得沒收案」。新任大法官朱富美（左起）、尤伯祥首度開庭。記者曾原信／攝影

紀怡慧訴訟代理人王志中說，黃姓夫妻犯案時還未制定毒危條例第十九條第三項「擴大沒收」，不應溯及既往；沒收具刑罰性質，「擴大沒收」立法理由雖稱不屬刑罰，但不應迴避釋憲機關審查。

律師文聞質疑毒危條例是不是合法抄家、連坐、違反平等原則？沒收「疑似」、「可能」犯罪所得，可能沒收到合法財產。

法務部檢察司長郭永發說，擴大利得沒收是不讓犯罪者保有，對未來也有預防性，是一種準不當得利衡平措施。主任檢察官張靜薰說，若不剝奪毒販財產利益，將有僥倖心態拚搏。