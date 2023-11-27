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稱獲授權賣基金吸金18億 中檢起訴涉案10人

中央社／ 台中27日電

李姓男子等人在台成立公司，佯稱取得香港百麗集團授權，以高獲利對外販售基金，並聲稱許多名人亦有投資，違法吸金逾新台幣18億餘元，中檢偵辦後今天依違反銀行法將李男等10人起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，61歲李姓男子等人在台成立策略公司，於民國104年至111年間，佯稱以取得香港百麗集團授權為名，違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」2檔基金，非法吸金詐騙金額約逾18億餘元。

案經檢方指揮調查局台中市調查處等單位偵辦，查出李男等人佯稱與香港百麗金融集團為關係企業，向投資人推出「百麗穩健增值型」方案，為投資代墊保證金的穩健型投資商品，讓客戶可以運用較大的槓桿操作外匯，區分1年期獲利10.2%、2年期獲利11%、3年期獲利12%。

涉案公司另外推出「安柏環球佳釀」方案，以投資環球酒業板塊、精品葡萄酒、一級酒莊酒品投資及葡萄酒區塊鏈平台等，並聲稱許多名人亦有投資，每半年1期，獲利9.5%至13.5%，藉此吸引投資人投入高額資金。

全案經檢察官偵辦後，認定李男與公司成員等10人，涉嫌違反銀行法等罪嫌明確，今天依法提起公訴，除查扣李男等人不動產及名下帳戶金額約1.7億元，並聲請宣告沒收不法所得共15億餘元。

香港 葡萄酒

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