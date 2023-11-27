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向女兒男友檢舉「她也上了我男友」 母被依妨害秘密起訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

廖姓婦人懷疑女兒不檢點，竊錄女兒手機內與男性出遊的照片，再傳給女兒的現任男友，加註「她也上了我的男友」等文字，被控妨害秘密罪，檢方將廖婦起訴，但女兒撤回告訴，台北地院判決廖婦公訴不受理。

現年62歲的廖姓婦人與張姓女子2人是母女關係，2022年6月初，廖婦因使用張女的舊手機，發現手機裡存有女兒與其他男性友人出遊的照片，主觀上認為女兒有意與現任的男友分手。

檢察官指控，廖婦2022年6月9日、2022年9月30日在住處以另一支手機竊錄女兒舊手機內的非公開活動照片後，再以不知情的郭姓、李姓人士申辦門號的SIM卡插入自己使用的手機，在照片上加註幾句英文。

廖婦加註的是「She fucked with different guys everyday. Not the same one as 3／8／2022 Ugly dirty old man. Shameless！She fucks with my boyfriend too Lots of guys.（她每天都跟不同的男人上床。不是2022年3月8日那個噁心的糟老頭。真是不要臉！她也上了我的男朋友和一大堆人）」，加完後，傳給張女現任男友。

張女的現任男友看到文字與照片，與張女發生爭執，張女發現是母親所為，向台北市警察局大安分局報案，檢警查辦，將廖婦依家庭暴力防治法的妨害秘密罪起訴。

不過，法院審理時，張女具狀撤回告訴，由於本案罪名為告訴乃論之罪，法官依據公務電話紀錄、撤回告訴狀，諭知本案為不受理之判決。可上訴。

示意圖／Ingimage
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