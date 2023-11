向女兒男友檢舉「她也上了我男友」 母被依妨害秘密起訴

廖姓婦人懷疑女兒不檢點,竊錄女兒手機內與男性出遊的照片,再傳給女兒的現任男友,加註「她也上了我的男友」等文字,被控妨害秘密罪,檢方將廖婦起訴,但女兒撤回告訴,台北地院判決廖婦公訴不受理。

現年62歲的廖姓婦人與張姓女子2人是母女關係,2022年6月初,廖婦因使用張女的舊手機,發現手機裡存有女兒與其他男性友人出遊的照片,主觀上認為女兒有意與現任的男友分手。

檢察官指控,廖婦2022年6月9日、2022年9月30日在住處以另一支手機竊錄女兒舊手機內的非公開活動照片後,再以不知情的郭姓、李姓人士申辦門號的SIM卡插入自己使用的手機,在照片上加註幾句英文。

廖婦加註的是「She fucked with different guys everyday. Not the same one as 3/8/2022 Ugly dirty old man. Shameless!She fucks with my boyfriend too Lots of guys.(她每天都跟不同的男人上床。不是2022年3月8日那個噁心的糟老頭。真是不要臉!她也上了我的男朋友和一大堆人)」,加完後,傳給張女現任男友。

張女的現任男友看到文字與照片,與張女發生爭執,張女發現是母親所為,向台北市警察局大安分局報案,檢警查辦,將廖婦依家庭暴力防治法的妨害秘密罪起訴。