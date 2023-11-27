億鑫環球佯稱獲香港百麗授權賣基金 吸金18億檢今起訴10人

台中市李姓男子在西屯區成立「億鑫環球策略」公司，佯稱取得香港百麗集團（BEST LEADER）授權，違法販售兩檔基金，從2015年至去年為止，一共吸金超過18億元，被害人超過300人，台中檢調獲報後，查扣李涉案人名下不動產與帳戶資金約1.7億元，台中地檢署今偵結，依違反銀行法等罪，起訴李男等10人，並聲請宣告沒收不法所得15億元。

檢調調查，李姓男子（51歲）等10人，在台灣成立「億鑫環球策略公司」，佯稱與香港百麗金融集團為關係企業，經香港百麗集團推薦，違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」2檔基金。

李男等人向投資人佯稱，「百麗穩健增值型」方案是投資代墊積極型客戶之保證金的穩健型商品，讓積極型客戶可以運用較大的槓桿操作外匯，區分 1 年期獲利10.2%、2 年期獲利11%、3 年期獲利12%。

李男推薦的另支「安柏環球佳釀」方案，則是向投資人標榜投資環球酒業板塊、精品葡萄酒、一級酒莊酒品投資、葡萄酒區塊鏈平台等，還以名人貝克漢、姚明、劉嘉玲、趙薇等人也有投資，作為宣傳話術，以每半年1期可獲利9.5%至 13.5%，強調「可保本、穩健獲利」，資金由香港、澳洲金融機關監管低風險等話術，吸引投資人投入高額資金。