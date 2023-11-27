快訊

花蓮「台開心農場」12月中暫停營業 董座吐苦水：被迫道別

受賴清德推薦！林昶佐宣布加入民進黨 為2024大選全力輔選

祖克柏1天怎麼過？起床後1壞習慣同百萬人 還陪女兒追泰勒絲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍人拿錢拍「我願意投降解放軍」心戰片 共諜案高院裁5人續押

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國軍傳出退役軍官發展共諜組織，吸收包括陸軍航空特戰指揮部601旅一名謝姓中校在內的官士兵共7人，收賄並交付職務上知悉的國防秘密；其中兩名陸姓、吳姓現役軍人還拍下「我願意投降解放軍」的心戰影片交付中共，以換取報酬。台灣高等檢察署今依國安法、貪汙治罪條例及陸海空軍刑法等罪起訴10人，台灣高等法院裁定謝姓中校等5人繼續羈押。

高檢署偵查期間原羈押出身軍旅的商人謝秉成、謝姓中校、蕭姓退役軍人、何姓少校、康姓與洪姓上尉6人，後來洪交保。其餘5人今移審高院，高院認為5人涉犯最輕本刑5年以上重罪，且有相當理由認為有逃亡之虞，裁定羈押，可抗告。

檢方調查，謝秉成與陳姓、蕭姓退役軍人共同發展共諜組織，利用昔日軍中人脈搞滲透，陸續吸收陸軍謝、何、康、洪等軍官，4人外洩職務上接觸的軍方機密及文書，並收取「工作費」。

陸姓、吳姓2名基層士兵，在金錢誘惑下，竟接受謝秉成要求而拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片；劉姓軍人明知非接密人員，不得刺探或收集軍事（國家）機密，卻在任職單位的保密櫃竊取機密。

檢察官痛斥遭起訴的10人都是退役或現役軍人，領國家俸祿，長期受到國家栽培、委以重任，應知對國家忠誠是身為軍人最基本的義務，竟違背忠誠義務、違反保密規定、違背守土衛國職責，只因個人利益薰心就出賣國家人民，他們背叛自己的袍澤、國家，應受最嚴厲的法律制裁。

檢方也特地點名拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片的陸姓士兵，指現役軍人向中華人民共和國表示效忠，惡性重大，請法院從重量刑，以收儆懲之效。

國軍傳出退役軍官發展共諜組織，台灣高等檢察署今依國安法、貪汙治罪條例及陸海空軍刑法等罪起訴10人，台灣高等法院裁定謝姓中校等5人繼續羈押。圖／聯合報系資料照
國軍傳出退役軍官發展共諜組織，台灣高等檢察署今依國安法、貪汙治罪條例及陸海空軍刑法等罪起訴10人，台灣高等法院裁定謝姓中校等5人繼續羈押。圖／聯合報系資料照

軍人 解放軍 影片

延伸閱讀

中科院為陸軍完成鐵路移動式端末月台研發與驗證

陸軍航特部中校共諜案 高檢署起訴10名現、退役官士兵

立法院前秘書長林錫山犯收賄等數罪 高院裁定要關13年8月

曾捲關說案的高院庭長轉律師竟當司法黃牛 誆富商詐欺起訴求重刑

相關新聞

軍人拿錢拍「我願意投降解放軍」心戰片 共諜案高院裁5人續押

國軍傳出退役軍官發展共諜組織，吸收包括陸軍航空特戰指揮部601旅一名謝姓中校在內的官士兵共7人，收賄並交付職務上知悉的國...

向女兒男友檢舉「她也上了我男友」 母被依妨害秘密起訴

廖姓婦人懷疑女兒不檢點，竊錄女兒手機內與男性出遊的照片，再傳給女兒的現任男友，加註「她也上了我的男友」等文字，被控妨害秘...

億鑫環球佯稱獲香港百麗授權賣基金 吸金18億檢今起訴10人

台中市李姓男子在西屯區成立「億鑫環球策略」公司，佯稱取得香港百麗集團（BEST LEADER）授權，違法販售兩檔基金，從...

垃圾車私運友人事業廢棄物 台東市2清潔隊員遭法院重罰

台東市公所江姓及謝姓兩名清潔隊員所負責的垃圾車偏離載運路線，私下繞路去友人經營的蔬果行收運菜葉、保麗龍盒等事業廢棄物，3...

私密照風波網媒鄭姓負責人遭判5個月 中市議員吳佩芸：感謝司法

時代力量台中市議員吳佩芸在去年投票前，遭爆私密照外流風波，她提告「新華報導 1987」負責人鄭姓社長、楊姓前男友；楊男嫌...

「88會館」郭哲敏涉地下匯兌217億 新北檢今追加起訴

「88會館」主嫌郭哲敏因涉嫌地下匯兌案，逃亡9個月後今年8月間在泰國落網被押返台灣。新北地檢署偵查後認為郭哲敏除經營地下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。