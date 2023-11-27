軍人拿錢拍「我願意投降解放軍」心戰片 共諜案高院裁5人續押

國軍傳出退役軍官發展共諜組織，吸收包括陸軍航空特戰指揮部601旅一名謝姓中校在內的官士兵共7人，收賄並交付職務上知悉的國防秘密；其中兩名陸姓、吳姓現役軍人還拍下「我願意投降解放軍」的心戰影片交付中共，以換取報酬。台灣高等檢察署今依國安法、貪汙治罪條例及陸海空軍刑法等罪起訴10人，台灣高等法院裁定謝姓中校等5人繼續羈押。

高檢署偵查期間原羈押出身軍旅的商人謝秉成、謝姓中校、蕭姓退役軍人、何姓少校、康姓與洪姓上尉6人，後來洪交保。其餘5人今移審高院，高院認為5人涉犯最輕本刑5年以上重罪，且有相當理由認為有逃亡之虞，裁定羈押，可抗告。

檢方調查，謝秉成與陳姓、蕭姓退役軍人共同發展共諜組織，利用昔日軍中人脈搞滲透，陸續吸收陸軍謝、何、康、洪等軍官，4人外洩職務上接觸的軍方機密及文書，並收取「工作費」。

陸姓、吳姓2名基層士兵，在金錢誘惑下，竟接受謝秉成要求而拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片；劉姓軍人明知非接密人員，不得刺探或收集軍事（國家）機密，卻在任職單位的保密櫃竊取機密。

檢察官痛斥遭起訴的10人都是退役或現役軍人，領國家俸祿，長期受到國家栽培、委以重任，應知對國家忠誠是身為軍人最基本的義務，竟違背忠誠義務、違反保密規定、違背守土衛國職責，只因個人利益薰心就出賣國家人民，他們背叛自己的袍澤、國家，應受最嚴厲的法律制裁。