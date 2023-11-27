不法吸金集團娛樂船遭扣 行政執行署12月4日拍賣

台南檢方2003年偵辦一起不法吸金集團案時，查扣一艘娛樂漁船。法務部行政執行署接受檢方囑託，12月4日將拍賣，新台幣300萬元起標，所得將分配發還給被害人。

法務部行政執行署宜蘭分署今天發布新聞稿表示，台灣台南地方檢察署於2003年偵辦一起不法吸金集團案，沈姓等被告涉嫌非法吸金達上億元，再以不法資金購得娛樂漁船「聖堡威廉」；沈姓等被告之後被台南地方法院判處有期徒刑之外，「聖堡威廉」娛樂漁船等犯罪所得也被沒收。

宜蘭分署指出，這艘總噸位49.68噸，淨噸位27.36噸的娛樂漁船，於1998建造完成，船舶國籍為中華民國，並領有漁業執照，漁業執照有效日期雖已逾期，但未被撤銷。目前放置在基隆八斗子漁港漁船加油站附近，宜蘭分署將在12月4日上午11時，於基隆辦公室舉辦聯合拍賣會。