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垃圾車私運友人事業廢棄物 台東市2清潔隊員遭法院重罰

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東市公所江姓及謝姓兩名清潔隊員所負責的垃圾車偏離載運路線，私下繞路去友人經營的蔬果行收運菜葉、保麗龍盒等事業廢棄物，39趟次導致公所短少7萬4880元。因違反貪汙治罪條例，台東地院各判處有期徒刑2年及1年8月，另須繳交25萬元及18萬罰金，羅姓蔬果行負責人也連帶被判刑。

一般清潔車不得收運事業廢棄物，民眾如有事業廢棄物清運、處理需求，應依廢棄物清理法及「臺東市公所一般（事業）廢棄物代清運代處理收費標準」，並繳交每公噸新臺幣4800元規費。

判決書指出，110年1月至111年1月14日，江姓隊員擔任垃圾車司機，謝姓隊員則為隨車清潔隊員，2人共同負責台東市公所清潔隊排定的清潔車清運路線。江的羅姓友人經營蔬果行，垃圾屬於事業廢棄物，江、謝兩人卻偏離清運路線前往蔬菜倉庫清運菜葉、保麗龍、塑膠籃等廢棄物，最後跟一般家用垃圾混合載至建農掩埋場過磅倒置，統計多達39趟次，每趟平均0.4公噸，公所短收7萬4880元。

謝姓隊員若請假未上班，江會同不知情的另3名隊員配合清運蔬果行產生的事業廢棄物，共有6趟次，致使羅姓負責人免繳1萬1520元垃圾處理費。

判決指出，江姓隊員處有期徒刑2年，並應向公庫支付25萬元。謝姓隊員處有期徒刑1年8月，支付18萬元。羅姓水果行負責人有期徒刑1年2個月，支付20萬元。3人均緩刑3年、褫奪公權3年。

兩名台東市清潔員私下將蔬果行製造的事業廢棄物混合家用垃圾運送至建農垃圾場傾倒，遭法院判刑。圖／本報資料照
兩名台東市清潔員私下將蔬果行製造的事業廢棄物混合家用垃圾運送至建農垃圾場傾倒，遭法院判刑。圖／本報資料照

廢棄物 台東

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