垃圾車私運友人事業廢棄物 台東市2清潔隊員遭法院重罰

台東市公所江姓及謝姓兩名清潔隊員所負責的垃圾車偏離載運路線，私下繞路去友人經營的蔬果行收運菜葉、保麗龍盒等事業廢棄物，39趟次導致公所短少7萬4880元。因違反貪汙治罪條例，台東地院各判處有期徒刑2年及1年8月，另須繳交25萬元及18萬罰金，羅姓蔬果行負責人也連帶被判刑。

一般清潔車不得收運事業廢棄物，民眾如有事業廢棄物清運、處理需求，應依廢棄物清理法及「臺東市公所一般（事業）廢棄物代清運代處理收費標準」，並繳交每公噸新臺幣4800元規費。

判決書指出，110年1月至111年1月14日，江姓隊員擔任垃圾車司機，謝姓隊員則為隨車清潔隊員，2人共同負責台東市公所清潔隊排定的清潔車清運路線。江的羅姓友人經營蔬果行，垃圾屬於事業廢棄物，江、謝兩人卻偏離清運路線前往蔬菜倉庫清運菜葉、保麗龍、塑膠籃等廢棄物，最後跟一般家用垃圾混合載至建農掩埋場過磅倒置，統計多達39趟次，每趟平均0.4公噸，公所短收7萬4880元。

謝姓隊員若請假未上班，江會同不知情的另3名隊員配合清運蔬果行產生的事業廢棄物，共有6趟次，致使羅姓負責人免繳1萬1520元垃圾處理費。