私密照風波網媒鄭姓負責人遭判5個月 中市議員吳佩芸：感謝司法

時代力量台中市議員吳佩芸在去年投票前，遭爆私密照外流風波，她提告「新華報導 1987」負責人鄭姓社長、楊姓前男友；楊男嫌疑不足不起訴，鄭姓社長今則遭地方法院判有期徒刑5個月。吳佩芸今對此表示，謝謝法官、檢察官的認事用法，追究被告的刑事責任，當時很多謠言不攻自破，會繼續追查真正躲在幕後的黑手。

吳佩芸說，去年網路上出現冒用她名義，擅自張貼、散佈她過去私密影片的貼文，當時更有人在外耳語，指控她「自導自演」，再次重創她對人性的信賴。

吳佩芸提到，即便到現在，該事件與後續延伸耳語、虛假影片、照片等，在她內心中造成創傷，並未真正復原，想到仍是害怕。

針對鄭姓社長遭判決有期徒刑5個月，吳佩芸說，當時很多謠言不攻自破，謝謝法官、檢察官的認事用法，追究被告的刑事責任。