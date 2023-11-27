聽新聞
test
0:00 / 0:00
私密照風波網媒鄭姓負責人遭判5個月 中市議員吳佩芸：感謝司法
時代力量台中市議員吳佩芸在去年投票前，遭爆私密照外流風波，她提告「新華報導 1987」負責人鄭姓社長、楊姓前男友；楊男嫌疑不足不起訴，鄭姓社長今則遭地方法院判有期徒刑5個月。吳佩芸今對此表示，謝謝法官、檢察官的認事用法，追究被告的刑事責任，當時很多謠言不攻自破，會繼續追查真正躲在幕後的黑手。
吳佩芸說，去年網路上出現冒用她名義，擅自張貼、散佈她過去私密影片的貼文，當時更有人在外耳語，指控她「自導自演」，再次重創她對人性的信賴。
吳佩芸提到，即便到現在，該事件與後續延伸耳語、虛假影片、照片等，在她內心中造成創傷，並未真正復原，想到仍是害怕。
針對鄭姓社長遭判決有期徒刑5個月，吳佩芸說，當時很多謠言不攻自破，謝謝法官、檢察官的認事用法，追究被告的刑事責任。
但吳佩芸強調，真正的幕後黑手躲在暗處，透過縝密、刻意地躲避偵查，完美匿蹤，以目前的司法能量難以查到真兇，她不會放棄追查，讓真相水落石出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言