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私密照風波網媒鄭姓負責人遭判5個月 中市議員吳佩芸：感謝司法

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

時代力量台中市議員吳佩芸在去年投票前，遭爆私密照外流風波，她提告「新華報導 1987」負責人鄭姓社長、楊姓前男友；楊男嫌疑不足不起訴，鄭姓社長今則遭地方法院判有期徒刑5個月。吳佩芸今對此表示，謝謝法官、檢察官的認事用法，追究被告的刑事責任，當時很多謠言不攻自破，會繼續追查真正躲在幕後的黑手。

吳佩芸說，去年網路上出現冒用她名義，擅自張貼、散佈她過去私密影片的貼文，當時更有人在外耳語，指控她「自導自演」，再次重創她對人性的信賴。

吳佩芸提到，即便到現在，該事件與後續延伸耳語、虛假影片、照片等，在她內心中造成創傷，並未真正復原，想到仍是害怕。

針對鄭姓社長遭判決有期徒刑5個月，吳佩芸說，當時很多謠言不攻自破，謝謝法官、檢察官的認事用法，追究被告的刑事責任。

但吳佩芸強調，真正的幕後黑手躲在暗處，透過縝密、刻意地躲避偵查，完美匿蹤，以目前的司法能量難以查到真兇，她不會放棄追查，讓真相水落石出。

台中市議員吳佩芸。記者劉柏均／攝影
台中市議員吳佩芸。記者劉柏均／攝影

吳佩芸 影片 檢察官

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