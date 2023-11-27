男子酒駕撞人致死拒國民法官參審 北院駁回

53歲向姓男子去年11月間酒後駕車返家行經敦化南路時，撞死新加坡籍的聯航空少，檢方依加重酒駕致死起訴。向姓男子向法院聲請不行國民參與審判。北院今天裁定駁回，不得抗告。

檢方起訴指出，有酒駕前科的向男去年11月1日下午在飯店內飲用半瓶紅酒後，前往自己經營的舒療店，晚間開車返家途中，行經敦化南路二段快車道的第2車道時，超速撞上正穿越行人穿越道和中央分隔島的54歲新加坡籍男子，經警消送醫搶救後仍不治身亡。

警方酒測後，向男的酒精濃度為每公升0.58毫克，依過失致死及公共危險罪嫌移送台北地檢署。檢察官今年7月間依加重酒駕致死罪起訴向男，成為北檢起訴的第4件國民法官案件。

向男以本案遭新聞媒體大肆報導包括與事實不符的內容，並設定他是開保時捷的富商、飲酒後立即駕車、酒駕撞死外籍空少等負面標籤，勢必造成國民法官心證受有預斷、偏見、污染的情事，難期可受公平審判，聲請不行國民參與審判。

台北地方法院指出，相關報導並非全然採用聳動或不符事實內容，也有從中性、貼近事實方式進行報導，且被告雖然承認犯罪，但酒後駕車過失致人於死案件，量刑輕重為廣大國民所關心之事，自屬具有量刑意義的案件。

北院表示，承審合議庭聽取檢察官、被告及辯護人、告訴人即被害人家屬及告訴代理人意見後，審酌公共利益、國民法官與備位國民法官負擔及當事人訴訟權益等各因素後，認為本案並無不行國民參與審判為適當的情形，被告聲請無理由，裁定駁回。不得抗告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康