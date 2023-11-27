快訊

TVBS最新民調！侯康配衝到只差賴蕭配3個百分點 柯盈配大幅下滑

藍白合破局...彰縣議員退出民眾黨 議會民眾黨團剩二人恐解散

中職／官大元正式宣布退休 結束13年「轉運手」生涯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「88會館」郭哲敏涉地下匯兌217億 新北檢今追加起訴

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

「88會館」主嫌郭哲敏因涉嫌地下匯兌案，逃亡9個月後今年8月間在泰國落網被押返台灣。新北地檢署偵查後認為郭哲敏除經營地下匯兌217億元外，還以AE集團名義陸續設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少16億5609萬多元，訊後依銀行法、洗錢防制法等罪嫌將郭哲敏及手下張旭昇追加提起公訴。

新北地檢署指出，郭哲敏向其他遊戲開發商承接線上博奕遊戲並串接至自行開設公司開發之「包網平臺」後，以AE集團名義將「包網平臺」提供境外各賭博業者在大陸地區、香港、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、印度、緬甸、馬來西亞等地經營線上賭博網站，並協助境外各賭博業者串接第三方支付功能，再向各境外賭博業者依輸贏金額之比例抽成，以此方式共同經營線上賭博網站。

據統計郭哲敏自2018年年初至2022年底止，獲利至少5520萬3147美元，折合台幣約16億5609萬4410元。郭哲敏還指揮手下將線上博弈及詐騙集團詐欺所得透過地下匯兌、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得，並用以購買房產、畫作、跑車或繳納信用卡等費用，經手金額高達217億。

新北地檢署指出，檢察官接獲本案後沒收價值達1億9238萬元的641萬2959顆USDT泰達幣，以及郭哲敏位於台北市中山區房屋土地、桃園市八德區土地18筆，共計4億3614萬元。檢察官審酌郭哲敏及張旭昇2人均未坦承全部犯行，郭哲敏也未主動繳回犯罪所得，且所涉賭博、洗錢等犯罪時間長達數年且金額達16億多元，嚴重破壞金融秩序，今日依違反銀行法、洗錢防制法將郭哲敏及其手下張旭昇追加起訴。

八八會館主嫌郭哲敏遭押解返台後被上手銬及腳鐐。記者黃仲明／攝影
八八會館主嫌郭哲敏遭押解返台後被上手銬及腳鐐。記者黃仲明／攝影
「八八會館」事件關鍵人郭哲敏被押解回台。圖／聯合報資料畫面
「八八會館」事件關鍵人郭哲敏被押解回台。圖／聯合報資料畫面

郭哲敏 賭博 地下匯兌

延伸閱讀

W毒趴案翻版…男轉讓毒品給女友致死 北檢起訴國民法官第7案

男子供毒致女友死亡遭訴 北檢第7件國民法官案

王傳一曝「月嫂2行徑致妻憂鬱」挨告 北檢首度傳喚雙方出庭訊

SBL假球簽賭／柯旻豪疑當白手套 從頭到尾不認罪辯：沒賭博

相關新聞

沒收販毒所得違憲？教授：黨產條例無法證明犯罪…都合憲了

黃偉凱、紀怡慧夫婦製造、販賣甲基安非他命、愷他命，除遭重判、沒收犯罪所得外，還被依毒品危害防制條例「擴大沒收」兩人928...

「88會館」郭哲敏涉地下匯兌217億 新北檢今追加起訴

「88會館」主嫌郭哲敏因涉嫌地下匯兌案，逃亡9個月後今年8月間在泰國落網被押返台灣。新北地檢署偵查後認為郭哲敏除經營地下...

不滿隔壁播A片聲太吵 男怒拿安全帽把鄰居打到重傷

高雄潘姓男子不滿李姓鄰居播A片聲音太吵，2018年1月17日深夜和李男爭執後，兩人發生扭打，李男被潘男持安全帽暴打，送醫...

高雄63歲女弒99歲父判16年 12月1日起延押2個月

高雄吳姓女子因起口角涉在家中殺害99歲老父，一審遭判16年；全案經上訴二審高雄高分院審理期間，法官以吳女羈押期限將屆，且...

軍情局2軍官涉虛構情資詐領1千萬獎金 涉國家機密不公開審理

國防部軍事情報局上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉虛構不實大陸情報人員和假情資，５年間詐領情報協助獎金至少1千萬元，遭依貪汙詐取...

酒駕撞死美國人賠800萬想緩刑 法官：與國民法官一起決定

向姓商人去年11月酒後駕駛休旅車撞死美籍聯合航空男空服員，今年7月依酒駕致死罪起訴，為台北地院第4件國民法官案。向賠償8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。