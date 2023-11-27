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「88會館」郭哲敏涉地下匯兌217億 新北檢今追加起訴
「88會館」主嫌郭哲敏因涉嫌地下匯兌案，逃亡9個月後今年8月間在泰國落網被押返台灣。新北地檢署偵查後認為郭哲敏除經營地下匯兌217億元外，還以AE集團名義陸續設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少16億5609萬多元，訊後依銀行法、洗錢防制法等罪嫌將郭哲敏及手下張旭昇追加提起公訴。
新北地檢署指出，郭哲敏向其他遊戲開發商承接線上博奕遊戲並串接至自行開設公司開發之「包網平臺」後，以AE集團名義將「包網平臺」提供境外各賭博業者在大陸地區、香港、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、印度、緬甸、馬來西亞等地經營線上賭博網站，並協助境外各賭博業者串接第三方支付功能，再向各境外賭博業者依輸贏金額之比例抽成，以此方式共同經營線上賭博網站。
據統計郭哲敏自2018年年初至2022年底止，獲利至少5520萬3147美元，折合台幣約16億5609萬4410元。郭哲敏還指揮手下將線上博弈及詐騙集團詐欺所得透過地下匯兌、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得，並用以購買房產、畫作、跑車或繳納信用卡等費用，經手金額高達217億。
新北地檢署指出，檢察官接獲本案後沒收價值達1億9238萬元的641萬2959顆USDT泰達幣，以及郭哲敏位於台北市中山區房屋土地、桃園市八德區土地18筆，共計4億3614萬元。檢察官審酌郭哲敏及張旭昇2人均未坦承全部犯行，郭哲敏也未主動繳回犯罪所得，且所涉賭博、洗錢等犯罪時間長達數年且金額達16億多元，嚴重破壞金融秩序，今日依違反銀行法、洗錢防制法將郭哲敏及其手下張旭昇追加起訴。
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