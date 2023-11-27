「88會館」郭哲敏涉地下匯兌217億 新北檢今追加起訴

「88會館」主嫌郭哲敏因涉嫌地下匯兌案，逃亡9個月後今年8月間在泰國落網被押返台灣。新北地檢署偵查後認為郭哲敏除經營地下匯兌217億元外，還以AE集團名義陸續設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少16億5609萬多元，訊後依銀行法、洗錢防制法等罪嫌將郭哲敏及手下張旭昇追加提起公訴。

新北地檢署指出，郭哲敏向其他遊戲開發商承接線上博奕遊戲並串接至自行開設公司開發之「包網平臺」後，以AE集團名義將「包網平臺」提供境外各賭博業者在大陸地區、香港、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、印度、緬甸、馬來西亞等地經營線上賭博網站，並協助境外各賭博業者串接第三方支付功能，再向各境外賭博業者依輸贏金額之比例抽成，以此方式共同經營線上賭博網站。

據統計郭哲敏自2018年年初至2022年底止，獲利至少5520萬3147美元，折合台幣約16億5609萬4410元。郭哲敏還指揮手下將線上博弈及詐騙集團詐欺所得透過地下匯兌、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得，並用以購買房產、畫作、跑車或繳納信用卡等費用，經手金額高達217億。