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高雄63歲女弒99歲父判16年 12月1日起延押2個月

中央社／ 高雄27日電

高雄吳姓女子因起口角涉在家中殺害99歲老父，一審遭判16年；全案經上訴二審高雄高分院審理期間，法官以吳女羈押期限將屆，且有逃亡之虞，裁定自12月1日起延押2個月。

台灣高等法院高雄分院刑事裁定書指出，吳女因涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌疑重大，且所犯罪行為最輕本刑5年以上重罪，有逃避審判及執行相當理由，法官據此自今年9月1日起執行羈押。

由於吳女羈押期限將於12月1日屆滿，且經一審判處有期徒刑16年，法官認為吳女仍有逃亡之虞，為確保日後訴訟程序順利進行，有繼續羈押必要，因此裁定自12月1日起延長羈押2月。

一審判決指出，與老父同住在高雄市新興區1處民宅的63歲吳女，去年6月10日下午4時許涉嫌在2樓房間內持料理刀砍殺99歲父親後輕生，送醫無生命危險，但警消到場時吳父已因刀傷失血過多不治。

高雄地方法院審理時，吳女辯稱案發當天服用安眠藥睡著了，自己沒有輕生，是在睡著時被別人砍傷痛醒，之後又昏過去，根本沒看到父親被誰殺害，否認有殺害父親犯行。

不過，法官根據吳女曾坦承因久病厭世才持刀輕生，且曾跟老父表達一同尋短念頭等，認為其說詞反覆，且案發現場並無任何外力入侵證據，據此認定吳女是弒父後輕生，並依殺害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑16年；吳女不服上訴後，全案目前仍在二審高雄高分院審理當中。

高雄吳姓女子去年6月10日和99歲父親爭吵，竟持刀弒父後自殘，被返家胞妹發現，老父送醫不治，吳女則撿回一命。圖為檢警相驗當天畫面。 聯合報系資料照
高雄吳姓女子去年6月10日和99歲父親爭吵，竟持刀弒父後自殘，被返家胞妹發現，老父送醫不治，吳女則撿回一命。圖為檢警相驗當天畫面。 聯合報系資料照

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