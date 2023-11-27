販毒擴大利得沒收 法務部：符合國際潮流合憲

紀姓女子販毒獲利新台幣400萬元，法院判決擴大沒收9287萬元，紀女聲請釋憲，憲法法庭今天進行言詞辯論。法務部認為，擴大利得沒收制符合國際潮流、有效防範犯罪，請憲法法庭判決合憲。

刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；毒品危害防制條例第19條第3項則規定，如果查獲製造、運輸、販賣或意圖販賣等毒品犯罪行為時，有事實足以證明行為人財物是取自其他違法行為所得者，可以宣告沒收。

紀女與丈夫黃姓男子於民國107年間製造、販售甲基安非他命，108年遭檢警查獲現金9687萬餘元及毒品等物。最高法院去年依毒品危害防制條例等罪判處紀女有期徒刑7年8月，沒收犯罪所得400萬元等。

由於紀、黃無法舉證9287萬元贓款詳細來源，最高法院依毒品危害防制條例第19條第3項規定，宣告擴大沒收9287萬元，全案定讞。

紀女認為，刑法第2條第2項及毒品危害防制條例第19條第3項「擴大利得沒收」規定，已抵觸憲法罪刑法定原則、禁止法律溯及既往原則、比例原則、法律明確性原則，並違背憲法第15條保障人民財產權意旨，向憲法法庭聲請釋憲。

憲法法庭今天進行言詞辯論，邀集聲請人紀女的訴訟代理人、關係機關法務部、專家學者等到庭陳述，並開放旁聽及網路直播。

法務部指出，毒品犯罪常有暴利，而司法實務上，對於查獲時無法證明與本次犯罪有關，但可能與其他違法行為有關聯且無合理來源的財產證明，如果不能沒收，難以杜絕毒品犯罪行為，因此引進「擴大利得沒收」制度，增修毒品危害防制條例第19條第3項規定。

法務部表示，擴大利得沒收並非刑罰，與憲法罪刑法定原則及無罪推定原則無關；條文中也提到須依證據認定擴大利得沒收的要件，且因文義清楚明白，使一般受規範者得以理解，並具預見的可能性，符合證據裁判原則及法律明確性原則。

法務部指出，憲法法庭111年憲判字第18號判決，認定刑法刑法第2條第2項合憲，判決理由揭示毒品危害防制條例的擴大利得沒收均能適用，所以刑法第2條第2項的沒收應包括擴大利得沒收，適用裁判時的法律 。

法務部表示，從歐盟2014年沒收指令及德國立法沿革顯示，擴大利得沒收「擴大」已成國際潮流，相較之下，台灣目前僅毒品危害防制條例、洗錢防制法、兒童及少年性剝削防制條例有擴大利得沒收規定，實務運作亦甚節制，毒品危害防制條例第19條第3項及刑法第2條第2項等規定均合憲。