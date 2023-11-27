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已婚男偷吃被妻抓包 砲友挨告拿2年前「吃雞」對話反擊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

已婚張姓男子在約砲神器「探探」認識劉姓網友，事後張妻發現張男在外約砲，氣得對劉女提告索賠，劉不滿張男已婚還約砲，害她被告，拿出前年兩人「吃雞」對話內容反擊，指張以「吃老板的雞」影射她跟老闆有不正常關係，提告索賠20萬元，法院審理後，認為張男侵害劉女人格權，判張男要賠償3000元。可上訴。

判決指出，張男和劉女前年3月在「探探」認識，兩人聊天一周就出來見面，發展成固定砲友，但已婚的張男面對劉女詢問「有沒有女友」、「有結婚嗎？」都被張男否認，直到前年10月26日，劉女到張男住處查證，才發現張男已婚。

劉女不甘張男欺騙，讓她變成介入婚姻的第三者，還與張男發生多次關係，侵害到她的貞操權，提告向張男索賠15萬元。

法院審理後，認定張男從頭到尾面對劉女詢問，確實都否認已婚，因此認定張刻意隱瞞結婚事實，侵害到劉女貞操權，判張應賠10萬元確定。事後張妻發現丈夫出軌，也對劉女提告求償，案件仍在法院審理中，雙方因約砲已多次對薄公堂。

劉女不滿張男隱瞞已婚，還害她被元配提告，拿出兩人過去對話紀錄，主張去年10月21日晚間，她跟張男分享「桶仔雞」照片，只是打了「吃雞」，張男就反虧「吃老板的雞？」，影射她跟老闆有不正常男女關係。

當時劉女不滿張男亂回應，反擊「你在那邊雙關語啊」，還傳送生氣貼圖，結果張又回「老闆的一定很臭」、「他想弄你，給你5000，你會嗎」，劉女不滿張男影射還稱她是「娼妓」，已影響心情、生活與工作，提告向張男索賠20萬元。

法院審理時，張男反駁，稱兩人是砲友，聊到情色話題很稀鬆平成，並沒有任何騷擾意思，何況兩人4天後還有約砲，可見劉女並未感到冒犯。

法官檢視對話紀錄，認為「吃老板的雞？」有「食用老板烹調的桶仔雞」或「為老板口交」等意思，後來張男又稱「老闆的一定很臭」，但烹調過的「桶仔雞」，縱使不合個人口味，也不至於達「很臭」程度，可見張男所知的雞，應指男性生殖器。

法官綜合劉女、張男對話紀錄，認為劉女事後回應生氣貼圖，可見張男回覆已經從雙關語階段，躍升至明確性暗示，劉女感受到被冒犯，張仍以「哈哈」等開玩笑語氣回應，未察覺劉女不悅，還使性暗示越來越明顯，已侵害劉女人格權，考量張目前無業，判他要賠3000元給劉女。可上訴。

張姓男子約砲劉姓女子，劉被張妻控告，劉女以前年遭張影射與老闆有不正常關係反制，橋頭法院認為張侵害劉女人格權，判賠3000元可上訴。圖／讀者提供
張姓男子約砲劉姓女子，劉被張妻控告，劉女以前年遭張影射與老闆有不正常關係反制，橋頭法院認為張侵害劉女人格權，判賠3000元可上訴。圖／讀者提供

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