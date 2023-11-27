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校園當網咖？高雄男深夜闖入偷吃老師零食 還開教學電腦打電動

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓男子今年8月接連闖進4所國小、國中、高中校園，利用辦公室、教室電腦暢打線上遊戲，還私自打開辦公室冰箱大啖飲料、甜點，將入夜無人的校園當「網咖」，高雄地院審結，依踰越門窗竊盜共7罪，判拘役30天至6月有期徒刑，有期徒刑合併10月，拘役部分合併50天，均得易科罰金。

20歲吳男今年8月12日晚間7時許，趁黑夜闖進鳳山區某高中校園，潛入人事室辦公室後，先打開冰箱拿罐飲料，接著看到辦公室有包花生，隨即拿著飲料、花生，挑選一台電腦後上網打線上遊戲，等到學校技工發現後報警，成功逮到吳男。

吳男經檢方複訊請回後，事隔2天又以同樣手法，闖進前金區某間國中，跑到教務處辦公室開電腦打線上遊戲，等到警方到場後才被帶走，沒想到離開地檢署後，他又闖入苓雅區某間國小，又將教室當成「網咖」，享用教師辦公室的飲料跟點心。

吳男多次闖入校園被逮，都未經收押，同年月8月23日晚間6時許，他又闖入小學校園，吃光辦公室的優酪乳、茶葉蛋及奶茶，再打開教師電腦暢玩線上遊戲，這次經檢方訊問後，成功聲押獲准。

檢方偵辦時，發現吳男不僅闖進4所國小、國中、高中校園，還涉嫌偷走葉姓、謝姓女子的運動鞋及防水膠鞋，檢方訊問時，他坦承闖入校園打電動等所有犯行。檢方綜合事證，統計吳在8月間共犯下7起竊盜犯行，偵結將他起訴。

高雄地院審理後，法官認吳男觸犯踰越門窗竊盜罪共5次，犯2次竊盜罪，踰越門窗部分5罪各判刑6月，合併執行10月，竊盜則處拘役30天，合併執行50天，7罪均得易科罰金。可上訴。

網咖示意圖。本報資料照片
網咖示意圖。本報資料照片

竊盜

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