陸軍航特部中校共諜案 高檢署起訴10名現、退役官士兵

國軍日前驚傳退役軍官發展共諜組織，吸收包括陸軍航空特戰指揮部601旅一名謝姓中校在內的官士兵共7人，收賄並交付職務上知悉的國防秘密；其中兩名陸姓、吳姓現役軍人，還拍下「我願意投降解放軍」的心戰影片交付中共，以換取報酬。台高檢今依違反國安法、貪汙治罪條例及陸海空軍刑法等罪將10人起訴。

據了解，全案為軍方部及國安單位收到檢舉後，進行反情報調查，初步掌握違法事證後，交由高檢署負責偵辦。

檢方調查，出身軍旅的商人謝秉成，與陳姓、蕭姓退役軍人共同發展共諜組織，利用昔日軍中人脈，利用昔日軍中人脈進行滲透，陸續吸收陸軍謝姓中校、何姓少校、康姓及洪姓上尉，外洩職務上接觸的軍方機密及文書，並收取工作費而收賄。

此外，陸姓、吳姓2基層士兵，竟在金錢誘惑下，接受謝男要求拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片；劉姓士兵明知非具有審閱權限的接密人員，不得刺探或收集軍事機密，仍竊取其任職單位保密櫃內的軍事機密文件。

檢察官斥責起訴10人，均為退役或現役軍人，領有國家俸祿，長期受到國家栽培、委以重任，理應知悉對國家忠誠是身為軍人最基本的義務，竟違背忠誠義務，違反保密規定，違背守土衛國職責，僅因個人利益薰心而出賣國家人民，令人痛心，其背叛行為應受法律最嚴厲的制裁。