快訊

鏡新聞最新民調 賴蕭配僅贏侯康配1.8個百分點

選票流向巨變？吳子嘉驚人預言「2024結局」：差距非常小

同榮登Google 熱搜景點卻不同命！ 北市這兩處店租一漲一跌

陸軍航特部中校共諜案 高檢署起訴10名現、退役官士兵

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國軍日前驚傳退役軍官發展共諜組織，吸收包括陸軍航空特戰指揮部601旅一名謝姓中校在內的官士兵共7人，收賄並交付職務上知悉的國防秘密；其中兩名陸姓、吳姓現役軍人，還拍下「我願意投降解放軍」的心戰影片交付中共，以換取報酬。台高檢今依違反國安法、貪汙治罪條例及陸海空軍刑法等罪將10人起訴。

據了解，全案為軍方部及國安單位收到檢舉後，進行反情報調查，初步掌握違法事證後，交由高檢署負責偵辦。

檢方調查，出身軍旅的商人謝秉成，與陳姓、蕭姓退役軍人共同發展共諜組織，利用昔日軍中人脈，利用昔日軍中人脈進行滲透，陸續吸收陸軍謝姓中校、何姓少校、康姓及洪姓上尉，外洩職務上接觸的軍方機密及文書，並收取工作費而收賄。

此外，陸姓、吳姓2基層士兵，竟在金錢誘惑下，接受謝男要求拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片；劉姓士兵明知非具有審閱權限的接密人員，不得刺探或收集軍事機密，仍竊取其任職單位保密櫃內的軍事機密文件。

檢察官斥責起訴10人，均為退役或現役軍人，領有國家俸祿，長期受到國家栽培、委以重任，理應知悉對國家忠誠是身為軍人最基本的義務，竟違背忠誠義務，違反保密規定，違背守土衛國職責，僅因個人利益薰心而出賣國家人民，令人痛心，其背叛行為應受法律最嚴厲的制裁。

其中，又被告陸、吳兩人拍攝「我願意投降解放軍」影片，更嚴重違反軍人忠誠義務，身為現役軍人竟向中共效忠，惡性至為重大，因此檢察官也向法院建請從重量刑。

國軍驚傳陸軍航特部現役中校涉入共諜案，高檢署今起訴10名現役及退役官士兵。記者劉學聖／攝影
國軍驚傳陸軍航特部現役中校涉入共諜案，高檢署今起訴10名現役及退役官士兵。記者劉學聖／攝影

軍人 解放軍 共諜

延伸閱讀

陸軍軍歌出線有故事 政戰學院紀念旋律創作者樊爕華

今高檢署出庭提出原始音檔 郭璽喊話馬文君：我絕對不會放過你

馬文君潛艦國造洩密案 郭璽現身高檢署出庭

M1A2T戰車射擊所需 陸軍「坑子口訓練場整建工程」決標

相關新聞

W毒趴案翻版…男轉讓毒品給女友致死 北檢起訴國民法官第7案

今年，劉姓男子涉嫌免費提供數種毒品藥物給簡姓女友服用，簡女因服用毒品7月2日凌晨1點34分失去意識，劉3個多小時後才將簡...

4大法官首度著法袍現身憲庭 審沒收毒夫妻9687萬條文是否違憲

黃偉凱、紀怡慧夫婦製造甲基安非他命，開瑪莎拉蒂賣毒，其中紀女被依製造第二級毒品罪判刑7年8月，沒收4百萬元犯罪所得，並擴...

女批技術差硬上駕駛座 飆速175公里收罰單吊照！車主提告獲賠

嘉義施姓男子載鍾姓、劉姓女子一同北上台中，期間他下交流道購物，返回車上時，劉女占據駕駛座，並指責他開車技術差導致她暈車，...

警追酒駕程序不合法 男逆轉無罪

鍾姓男子酒後騎車，被警方追到家裡酒測超標，法院依公共危險罪判刑五月，鍾男上訴，主張警察違法酒測；高雄高分院檢視警方密錄器...

高雄婦接假檢警恐嚇監管42萬 和「假熊貓」計誘逮車手

高雄市蔡姓婦人日前在家中接獲假檢警電話，指稱她帳戶遭盜用，涉及洗錢，要求監管戶頭內42.8萬，交代不能告知家人和報警，蔡...

高雄男深夜闖校園 偷吃老師零食還開教學電腦打電動

高雄吳姓男子今年8月接連闖進4所國小、國中、高中校園，利用辦公室、教室電腦暢打線上遊戲，還私自打開辦公室冰箱大啖飲料、甜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。