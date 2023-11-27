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影／22歲桃園青年涉詐欺遭3院檢通緝 新北違停被員警蜂擁壓制

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

桃園22歲王姓青年涉及多起詐騙案被3個院檢通緝，昨晚開車違停在新北市三重區某超商門口遇警盤查，他假意配合卻蠢蠢欲動，一聽說要上銬馬上拔腿就跑，未料瞬間又多冒出許多警察，六、七人聯手把他壓制在地上，插翅難逃。

據了解，王男約從16、17歲開始吸毒，後來又參與運毒，曾被桃園地院判刑17年，逃匿遭通緝。近年他改行從事詐騙，先後又被桃園和新北地院各判刑1年多，繼續逃匿又被通緝，目前包括桃園地院、地檢、新北地檢共發布3條詐欺通緝。

昨晚8時許，新北市三重警分局2名巡邏員警發現有1輛轎車，違停在三重區正義北路某超商門前公車站牌，但車上沒人。這時王男從超商走出來，員警詢問身分證號，他先故作鎮定聲稱：「我沒有背！我去看看證件有沒放在車上」，便不顧制止，加快腳步直接坐進車內駕駛座。

警方怕他趁隙開車逃跑，強制要求下車，同時呼叫線上警網支援。後來他被查出遭通緝，又不斷藉口想去車上拿東西，當聽見員警說要先上銬，立刻轉身拔腿就跑，這時支援警力已趕抵，見狀一擁而上，約6、7人聯手將他壓制在地上，警網仍陸續到達，一共來了12人。

王男被員警壓制逮捕過程，還被路人拿手機錄影上傳網路影音平台，最後他被帶回三重派出所，警詢後依通緝案件解送新北地檢署歸案。

警方查看路旁違停車輛時，王男剛好從超商走出來。記者林昭彰／翻攝
警方查看路旁違停車輛時，王男剛好從超商走出來。記者林昭彰／翻攝
王男被員警查出通緝身分，一聽見要上銬，立刻轉身拔腿就跑。記者林昭彰／翻攝
王男被員警查出通緝身分，一聽見要上銬，立刻轉身拔腿就跑。記者林昭彰／翻攝
王男共有3條詐欺通緝，一開始只有2名員警盤查，他趁隙拔腿開跑，支援警網剛好趕抵，6、7人蜂擁而上將他壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
王男共有3條詐欺通緝，一開始只有2名員警盤查，他趁隙拔腿開跑，支援警網剛好趕抵，6、7人蜂擁而上將他壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
王男共有3條詐欺通緝，一開始只有2名員警盤查，他趁隙拔腿開跑，支援警網剛好趕抵，6、7人蜂擁而上將他壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
王男共有3條詐欺通緝，一開始只有2名員警盤查，他趁隙拔腿開跑，支援警網剛好趕抵，6、7人蜂擁而上將他壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝

通緝 詐欺

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