雲林男台中警局前燒友釀一死 檢殺人起訴送國民法庭

雲林縣黃姓男子在今年7月24日對杜姓友人潑灑汽油後縱火，杜傷重不治，檢方偵結依殺人罪起訴。記者陳宏睿／翻攝 雲林縣黃姓男子不滿長期被杜姓友人「當小弟」，早有積怨，今年7月間，杜要黃在台中市協調債務，造成黃無法載母親就醫，黃赴會時備好汽油、火柴等物品，雙方見面後，杜指著黃痛罵，黃一時氣憤，朝杜灑油後縱火，杜傷重不治，台中地檢署本月底偵結，依殺人罪起訴黃，黃被法院裁定羈押，此為台中地檢署起訴的第13件國民法官案件。

起訴指出，黃姓男子（30歲）與杜姓男子（38歲）是朋友關係，雙方早有積怨，今年7月24日，杜約黃在台中市第四警分局外碰面，要求黃「一定要出現」，黃因不滿長期被杜使喚，加上當天杜邀約時，黃得載母親就醫，杜的要求讓他無法載母就醫，因此心生怨恨，先在雲林縣購買火柴、汽油桶、水桶、11.9公升汽油等物品赴會，早有報復的念頭。

黃男與杜男在警局外碰面後，黃先將8.5公升的汽油裝在水桶內，見到杜男後，即將汽油潑在杜男身上洩憤，杜男也不滿，直嗆「有種你就燒」，二人在場爭吵，黃氣憤下，先用右手呼杜巴掌後，隨後持火柴點燃，丟向杜男所站的地面，火勢點燃杜男地面油漬後，杜男全身著火，火勢波及路旁黃姓民眾的轎車。

黃男縱火後逃逸，警方循線於案發後18小時，在雲林一家醫院查獲正在就醫的黃男，黃男當時雙手、臉部都有燒傷，警詢後原依殺人未遂、公共危險、毀損等罪，移送台中地檢署，黃遭檢方聲押獲准。

杜男因全身有超過95％的第二度到第三度燒灼傷，今年7月26日因全身水腫、吸入性燒灼傷、橫紋肌溶解症、急性腎小管壞死，宣告不治。