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女批技術差硬上駕駛座 飆速175公里收罰單吊照！車主提告獲賠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義施姓男子載鍾姓、劉姓女子一同北上台中，期間他下交流道購物，返回車上時，劉女占據駕駛座，並指責他開車技術差導致她暈車，堅持換她開車，沒想到劉女一路狂飆，時速達175公里，施男吃下8000元罰單又遭吊照6個月，他對劉女提起損害賠償。法官判決劉女應賠償施男包括罰單、車資共15萬2000元。可上訴。

去年10月28日施男受鍾姓女性友人邀約，開車搭載鍾女及初次見面的劉女前往台中市區，車行上高速公路經過北港交流道時，劉女表示要上廁所，施男下交流道找尋附近加油站短暫休息，並下車到超商購買食物，他返回駕駛座時，不料劉女突然情緒激動及咆哮他駕駛技術不佳導致她暈車，占用駕駛座位堅持她要開車，施男勸說許久，又為安撫她的情緒，只好無奈應允由她駕駛。

在行經國道一號北上路段235.3公里處時，劉女開車時速達175公里，經自動攝影機照相、舉發後，施男遭裁處8000元並吊扣車牌與行車執照6個月，他半年來上下班、載送父母只能租車使用。

施男向法院提起損害賠償告訴，要求劉女賠償8000元的罰款，並支付半年來他每日租車2800元，180日共計50萬4000元。法院審理時，劉女未到場也沒有提出書狀作何聲明或陳述。

法官認為，施男要求劉女賠償8000元有理，但是在租車方面，雖然施男提出租車收據為憑，但法官審酌，判予每日800元計程車資較為合理，180日共14萬4000元，判決劉女應賠償施男共15萬2000元。

男子被批評開車技術差，還被女子強迫換駕，飆速175公里，害他罰款、吊照，他提起損害賠償訴訟。圖／資料照片
男子被批評開車技術差，還被女子強迫換駕，飆速175公里，害他罰款、吊照，他提起損害賠償訴訟。圖／資料照片

罰單 交通違規

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