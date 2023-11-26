一張票最高喊出4千6！亞錦賽售票「秒殺」黃牛再現 蔣萬安下令嚴查

台北大巨蛋12月3日亞錦賽「台韓大戰」門票，昨天全面開賣「秒殺」，網路馬上出現許多加價轉售的黃牛票，最高喊出4600元。從大巨蛋測試賽到亞錦賽黃牛問題嚴重，台北市長蔣萬安今天受訪表示，已經請體育局積極跟遠雄溝通加開觀眾席次，最快明天中華棒協就會對外宣布第二波購票資訊。

另外，蔣萬安也提到，黃牛票的販賣行為絕對不容許，絕對依法嚴查嚴辦，目前北市警已抓到22起黃牛票，23人到案，絕對嚴辦。

蔣萬安說，大家都很關心後續黃牛怎麼樣防堵，不僅大巨蛋球賽，許多熱門演場會、熱門競賽都會有黃牛票行為，中央已經重視到這個問題，立法院也正在審議運動產業發展條例，希望修法能夠增加罰則，產生嚇阻的效果。

蔣萬安今天下午出席味全龍封王大遊行活動，對於亞錦賽黃牛票再度猖獗，蔣表示，這一次大巨蛋12月3日舉辦的亞錦賽，大家都非常興奮，球迷也非常期待，原本遠雄預估開放1萬3千名觀眾席次，他已經請體育局積極跟遠雄溝通，希望能夠加開觀眾席次。他說，當然絕對要防堵相關的黃牛票販賣行為「絕對不容許黃牛，絕對依法嚴查嚴辦」。

體育局長王泓翔表示，民眾須先於購票系統註冊並綁定手機，完成實名認證後，始得進行購票，且單一帳號限購4張，藉由源頭進行實名把關及數量管控。也將於下周加開第二波售票，以增量方式滿足市場需求，呼籲民眾循正當管道購票，共同抵制黃牛。

王泓翔說，黃牛票問題不限發生於大巨蛋，全國歷來大型演唱會、熱門賽事均有此情形，中央也已正視此問題，現已通過「運動產業發展條例」第24條之1修正草案，大幅加重罰款至最高300萬元。未來經立法院正式審議通過後，北市府將積極配合新法，持續加強查緝黃牛、提高源頭嚇阻作用。