1126世界蛋糕日 移民署邀星國廚師分享在台定居故事

11月26日是國際蛋糕日，移民署台北市服務站日前舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀請來自新加坡的廚師劉洺愷，藉由他製作巧克力蛋糕的經驗，跟大家分享定居台灣跟家人相處的小故事，他強調，只要找到生活的默契，就是愛的甜蜜方程式。

劉洺愷說，他2019年因緣際會來台灣工作，身為蛋糕烘焙主廚，由於溫暖的人情味，加上與太太相戀，短短四年後即步入結婚禮堂，並且有了留台創業的想法，想開一家新加坡道地風味的蛋糕店。

疫情爆發期間，許多餐飲店承受不住壓力紛紛歇業，但他卻選在這困難的時機，在淡水創立了甜點店Ah Bee Cakery，店名取自阿公的小名，主打手作甜點、生日蛋糕、彌月及節慶禮盒，標榜「做人要真材實料」是阿公的治家格言，同時打破傳統又有創新，這也是這家甜點店成功的原因。

劉洺愷曾在新加坡各大飯店擔任甜點師傅，關於哪種甜點可以代表自己？他毫不猶豫地選擇巧克力布朗尼蛋糕，因為「布朗尼不僅是他人生第一次成功製作的甜點，也是當時大家的稱讚及認可，讓他感受到自己真實的存在」。

他透露，身為經營者，店裡的成本、行銷等課題都費心勞神，雖然時常跟太太起爭執，但相信只要朝著共同理念前進，加上長期培養的默契，就會找到雙贏的解決方法，這就是他從製作巧克力布朗尼蛋糕體悟出愛的甜蜜方程式。

對於劉洺愷勇於創業及與家人用心相處，移民署台北市服務站主任蘇慧雯也給予肯定與祝福。此外，蘇慧雯呼籲大家，隨著選舉日期接近，希望新住民朋友提升反賄意識，守護臺灣得來不易的民主，若發現有買票、賣票等賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099撥通再按4，一同守護台灣乾淨的選舉。