快訊

男護理師劈腿10女訊息曝光 「先生要來接我」證明其中有人妻

逾百輛重機包圍交通部提3訴求 痛批高公局「騙鬼」

星巴克被婆媽攻占…重考生怨「讀不下去」網不挺：你有點危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畫面曝光！高雄行人過馬路遇「棒球隊」 滋事者下場慘

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市董姓男子今晨晨運徒步行經一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛盧姓男子不滿董未禮讓，竟折返下車拿球棒斥責，後又開車尾隨嗆聲，董攔警車申冤，雖表示保留法律追訴權，但事後將過程PO網，詢問網友是否要提告？結果引發兩派論戰，由於董最後仍決定不提告，警方依違反社維法將盧送辦。

臉書社團「高雄大小事」今天上午有網友貼出一則晨運時遇到「棒球隊」的貼文，原PO指，早上出門運動，徒步經過覺民路正興國中前的閃燈斑馬線，一輛小貨車經過不禮讓行人也就算了，還開車掉頭拿球棒下來，讓他心中感到害怕。

原PO描述，對方沒威脅作勢打人，也沒謾罵三字經，只是拿著球棒下車大小聲說走路故意不讓他，原PO指，由於過斑馬線的時候沒錄影證據，後來見對方拿球棒下車，才趕快拿手機錄影存證，後來他離開不想再和對方繼續理論，但駕駛卻繼續開車尾隨，口氣凶惡問他要怎麼樣，因後來剛好有警車經過，才我馬上招手報警。

原PO說，警方替他做完簡單登記和聽完口述後，問是否提告，但他說先保留法律追訴權；原PO事後將過程PO網，並附上一張小貨車駕駛當下拿球棒的照片，詢問網友如果要提告對方罪名是甚麼？恐嚇？

結果貼文一出，引發正反兩派網友論戰，主戰派網友指，「可以用這張照片檢舉」、「提告啊！ 吼細」、「跟女生遇到性騷擾一樣，看到眼神配上球棒，就是會讓人心生恐懼、不舒服、害怕，提告就是了」、「告，就算不為自己也可以利益他人，這種危險駕駛不給他一點教訓，以後肯定還會有事」、「告他領年終」。

但也有網友認為「個人淺見，人沒事平安就好，不要自找麻煩，可能本來沒事的搞到後面事情一堆」、「可能涉及恐嚇與社維法，但還是交由執法單位處理比較清楚」。

董男被盧男嗆聲的影片曝光，的確有董男在貼文中所述，盧男下車時拿著一根球棒理論，盧男跟著董男後方再嗆聲時，董當街攔下警車申冤。

轄區三民二警分局警方表示，今天清晨5時10分許，董姓民眾（65歲）在晨間運動行經覺民路時，因被盧姓男子（30歲）駕駛小貨車嚇到，便揮手表達不滿，適陽明所解送人犯途經該處，下車了解狀況。

警方表示，當下未見盧男有攻擊或其他侵犯行為，董男當下表示將與家人討論後再決定是否提告，警方於現場查抄雙方資料並告知相關法律權益。

警方指出，盧男持球棒下車作勢恐嚇，已違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；另經警方主動通知雙方到案後，董男仍未提告訴，全案依社會秩序維護法將盧移請地方法院簡易庭審理。

高雄市董姓男子今晨晨運徒步行經覺民路一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛盧姓男子不滿董未禮讓，竟折返下車拿球棒斥責。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓男子今晨晨運徒步行經覺民路一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛盧姓男子不滿董未禮讓，竟折返下車拿球棒斥責。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓男子今晨晨運徒步行經覺民路一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛盧姓男子不滿董未禮讓，竟折返下車拿球棒斥責。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓男子今晨晨運徒步行經覺民路一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛盧姓男子不滿董未禮讓，竟折返下車拿球棒斥責。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓男子今晨晨運徒步行經覺民路一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛盧姓男子不滿董未禮讓，竟折返下車拿球棒斥責，董因被盧糾纏，當下攔警車申冤。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓男子今晨晨運徒步行經覺民路一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛盧姓男子不滿董未禮讓，竟折返下車拿球棒斥責，董因被盧糾纏，當下攔警車申冤。記者石秀華／翻攝
高雄市一名男子今晨晨運徒步行經覺民路一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛未禮讓行人，還掉頭下車拿球棒斥責走路沒讓車。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一名男子今晨晨運徒步行經覺民路一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛未禮讓行人，還掉頭下車拿球棒斥責走路沒讓車。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

提告

延伸閱讀

高雄行人過馬路遇「棒球隊」留一句話 告或不告引網戰

影／凌晨詭坐斑馬線 北市男子遭賓士車左轉撞死

影／新北賓士車不滿被叭抄球棒 騎士回嗆秒掏辣椒水槍對峙

有錢就是任性？高雄賓士休旅直接違停路口斑馬線引眾怒！

相關新聞

畫面曝光！高雄行人過馬路遇「棒球隊」 滋事者下場慘

高雄市董姓男子今晨晨運徒步行經一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛盧姓男子不滿董未禮讓，竟折返下車拿球棒斥責，後又開車尾隨嗆聲...

弟弟不滿親姐男友發文罵她「妓女」 狂毆對方致死判賠217萬元

屏東一名陳姓男子因不甘姐姐的男友廖姓男子，在網絡上發文謾罵她，與廖男於前年3月下午在住家外發生爭執，盛怒下徒手毆打對方頭...

1126世界蛋糕日 移民署邀星國廚師分享在台定居故事

11月26日是國際蛋糕日，移民署台北市服務站日前舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀請來自新加坡的廚師劉洺愷，藉由他製作...

台中兄弟租透天 控屋主水塔髒致病 求償986萬法官不准

台中市江姓男子向黃姓屋主承租一棟二樓透天厝，與弟弟同住，該房屋的水塔沒加蓋，導致許多有毒物質侵入，導致罹患腎功能障礙、肝...

員警追酒駕卻因程序不合讓他判無罪 基層官警說話了

屏東鍾姓男子酒後騎車回家，路上被員警發現「空氣飄出酒味」，跟隨鍾男回家後施測，呼氣酒測值達每公升0.36毫克，鍾一審被判...

柯文哲海報被撕掉 台中男到案：只是不喜歡這個人

民眾黨總統參選人柯文哲的競選海報，其中一面貼在台中市大雅區民生路民宅門口，今天凌晨被撕下，警方今天查出撕海報的梁姓男子，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。