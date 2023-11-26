台中兄弟租透天 控屋主水塔髒致病 求償986萬法官不准
台中市江姓男子向黃姓屋主承租一棟二樓透天厝，與弟弟同住，該房屋的水塔沒加蓋，導致許多有毒物質侵入，導致罹患腎功能障礙、肝腫瘤等疾病，屋主得賠他與弟弟986萬元，不過一、二審都認定，該水塔的水來自於自來水，且江等人在飲用前都會煮沸，江的疾病是否與水塔的水有關，無證據證據，判黃姓屋主免賠。
判決指出，江姓男子在2017年間向黃姓男子承租一棟二樓透天厝，一年租約期滿後，以口頭承諾方式，繼續承租至2019年4月才退租，江與其胞弟住在該處。
不過江男指控，他在2018年9月間才知道，該棟房屋是古早水泥建造，且水塔沒有加蓋，空氣中的化學、重金屬、細菌、病毒等有害物質眾多，侵入其平日使用的水源，導致他罹患牙齒、眼睛、鼻腔等部位疼痛，甚至有脂肪肝、腎功能障礙、肝臟腫瘤、痔瘡、牙齒崩壞等多種疾病；黃姓屋主得賠他652萬元、賠其弟334萬元，總計986萬元。
黃姓屋主抗辯，出租房屋時就有說明房屋以現況出租，且水源是使用自來水，如果水源有被汙染，但江等人卻使用長達1年都沒有發現，有違常理，而且江男也沒有舉證其疾病與水源有關，其弟更無就就醫紀錄，而且江若在2018年認為水源有問題，卻在2020年才提出告訴，已逾請求時效。
台中地院認定，江男主張水塔水質遭受汙染，導致他罹患多種疾病，應負舉證責任，但江男沒有提供證據，證明水塔內有何種物質，導致他罹患疾病，無法判斷江男罹患的疾病與水塔水源有關，判定黃姓屋主免賠。
江男不服提出上訴，不過台中高分院審酌，此案屋主與房客都是一般百姓，雙方當事人間沒有能力、財力不平等、證據偏在一方、蒐證困難、因果關係證明困難，或法律本身之不備等情，此案沒有舉證責任轉換的適用，縱然此案減輕江男的舉證責任，但江仍無法舉證證明，水塔水源含有何種有毒物質，與其身體疾病有因果關係，駁回江男訴請，判黃姓屋主免賠，可上訴。
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