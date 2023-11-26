員警追酒駕卻因程序不合讓他判無罪 基層官警說話了

屏東鍾姓男子酒後騎車回家，路上被員警發現「空氣飄出酒味」，跟隨鍾男回家後施測，呼氣酒測值達每公升0.36毫克，鍾一審被判5月，二審逆轉，合議庭以警方程序不合法為由判無罪；基層官警表示，攔檢、盤查都要照警職法程序進行，現行實務不鼓勵無故攔停跟無差別酒測，若程序要件不符，在法院確實容易受到法官質疑。

鍾男去年11月21日晚間在友人住處喝酒，當晚8時許騎車上路，李姓警員巡邏和鍾男會車，因聞到酒味，懷疑鍾酒後駕車，追在鍾男機車後方，等鍾到家後，請支援警力到場，於鍾男住家外施測，因酒測值超標，將鍾依公共危險罪送辦。

屏東地院審理時，鍾男坦承喝酒，但稱警方違法盤查，但法官認為，警方攔停鍾男，是因聞到酒味且鍾駕駛行為異常，基於客觀合理判斷鍾騎車有易生危害情事，屬酒駕可疑現行犯，盤查屬於合法職權行使，因此施測並無違法，考量鍾為酒駕累犯，判鍾男5月徒刑，得易科罰金。

案件上訴二審後逆轉，高雄高分院合議庭認為，員警無法舉證鍾在盤查前，有符合警職法「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」等狀況，雖員警自稱騎車聞到鍾有酒味、鍾騎車不穩，但支援員警卻未聞到，密錄器也未拍到鍾有蛇行狀況。

合議庭綜合事證，認為員警盤查程序不合警職法規定，酒測數據不具證據力，即便鍾男坦承酒駕，但自白不能當唯一證據，逆轉判無罪確定。

判決罕見，引起基層員警討論，一名基層派出所長解釋，因警職法規範盤查、攔檢程序，即便路上碰到酒駕，要盤查也要有「騎車蛇行、面色潮紅、違規」等基本要件，雖然條款明訂「依客觀合理判斷易生危害」也能盤查，但這客觀條件範圍很廣，進到法院，最後仍得看法官挺不挺。

警官指出，施測前因無法取得酒測數據，只能以客觀條件判斷取締對象是否飲酒，由於近年採證首重程序正義，因此除非對方明顯違規、蛇行，不然實務上都不鼓勵無故攔停跟無差別酒測，畢竟盤查前程序若不合法，上了法院容易因程序問題，被法院認定不具證據力打槍。

法界表示，依據警職法規定，隨機攔檢酒測的前提是「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害」，也就是已發生車禍或是駕駛有蛇行、危險駕駛等情狀。

以此案來看，警方密錄器看不出鍾男有蛇行狀況，且最後他也平安到家，既無發生車禍，警方也無法證明鍾在攔停前，已達「不能安全駕駛」程度，讓法官認定警察攔停要件不足，才以程序不合法判決無罪。