快訊

NBA／克里夫蘭鄉親見證！詹姆斯再創生涯兩大數據里程碑

為升等砸400萬提11次訴願 教授討回飯碗關鍵在外審委員

國民黨缺人才 趙少康、韓國瑜出道已近40年能力挽狂瀾？

高雄行人過馬路遇「棒球隊」留一句話 告或不告引網戰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名男子今晨晨運徒步行經一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛未禮讓行人，還掉頭下車拿球棒斥責走路沒讓車，後又開車尾隨嗆聲，男子攔警車報警；男子對警方表示保留法律追訴權，事後將過程PO網，並附上駕駛拿球棒照，詢問是否提告？結果引發兩派論戰，主戰派指「提告，吼細」，和平派則指，「人沒事平安就好，勿自找麻煩」；警方指，因報案人未提告，駕駛已依違反社維法移送審理。

臉書社團「高雄大小事」今天上午有網友貼出一則晨運時遇到「棒球隊」的貼文，原PO指，早上出門運動，徒步經過覺民路正興國中前的閃燈斑馬線，一輛小貨車經過不禮讓行人也就算了，還開車掉頭拿球棒下來，讓他心中感到害怕。

原PO描述，對方沒威脅作勢打人，也沒謾罵三字經，只是拿著球棒下車大小聲說走路故意不讓他，原PO指，由於過斑馬線的時候沒錄影證據，後來見對方拿球棒下車，才趕快拿手機錄影存證，後來他離開不想再和對方繼續理論，但駕駛卻繼續開車尾隨，口氣凶惡問他要怎麼樣，因後來剛好有警車經過，才我馬上招手報警。

原PO說，警方替他做完簡單登記和聽完口述後，問是否提告，但他說先保留法律追訴權；原PO事後將過程PO網，並附上一張小貨車駕駛當下拿球棒的照片，詢問網友如果要提告對方罪名是甚麼？恐嚇？

結果貼文一出，引發正反兩派網友論戰，主戰派網友指，「可以用這張照片檢舉」、「提告啊！ 吼細」、「跟女生遇到性騷擾一樣，看到眼神配上球棒，就是會讓人心生恐懼、不舒服、害怕，提告就是了」、「告，就算不為自己也可以利益他人，這種危險駕駛不給他一點教訓，以後肯定還會有事」、「告他領年終」。

但也有網友認為「個人淺見，人沒事平安就好，不要自找麻煩，可能本來沒事的搞到後面事情一堆」、「可能涉及恐嚇與社維法，但還是交由執法單位處理比較清楚」。

轄區三民二警分局警方表示，今天清晨5時10分許，董姓民眾（65歲）在晨間運動行經覺民路時，因被盧姓男子（30歲）駕駛小貨車嚇到，便揮手表達不滿，適陽明所解送人犯途經該處，下車了解狀況。

警方表示，當下未見盧男有攻擊或其他侵犯行為，董男當下表示將與家人討論後再決定是否提告，警方於現場查抄雙方資料並告知相關法律權益。

警方指出，盧男持球棒下車作勢恐嚇，已違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；另經警方主動通知雙方到案後，董男仍未提告訴，全案依社會秩序維護法將盧移請地方法院簡易庭審理。

高雄市一名男子今晨晨運徒步行經覺民路一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛未禮讓行人，還掉頭下車拿球棒斥責走路沒讓車。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一名男子今晨晨運徒步行經覺民路一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛未禮讓行人，還掉頭下車拿球棒斥責走路沒讓車。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

提告

延伸閱讀

影／凌晨詭坐斑馬線 北市男子遭賓士車左轉撞死

關懷盃／張志強女兒加入棒球隊 張家婕熱愛打球不怕累

影／新北賓士車不滿被叭抄球棒 騎士回嗆秒掏辣椒水槍對峙

有錢就是任性？高雄賓士休旅直接違停路口斑馬線引眾怒！

相關新聞

酒駕男被警攔停 2理由程序不合法...罕見獲判無罪

屏東鍾姓男子酒後騎車行經內埔鄉新中路段時，被警方攔停，員警追至鍾男家中後，要鍾男出來酒測，鍾呼氣酒測值達每公升0.36毫...

1.3萬張亞錦賽門票秒殺 北市警抓23名黃牛...最高爽賺4000元

2023年亞洲棒球錦標賽12月3日將在台北大巨蛋開打，開幕戰中華隊與南韓隊的門票前天限量開賣、昨天全面開賣，票價僅600...

北市男騎電動滑板車闖紅燈遭撞 警發現他酒駕...上銬逮捕、扣車開罰

謝姓男子日前酒後騎電動滑板車上路，在北市中山北路與市民大道路口逕自闖紅燈，當時車來車往，謝男跟直行的機車騎士王男撞上，雙...

台中大雅撕走柯文哲海報 江和樹：警鎖定73歲男性

台灣民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹上午接獲通知，指貼在大雅區民生路4段139巷內一棟民宅門口的柯文哲競選海報今凌晨3...

高雄行人過馬路遇「棒球隊」留一句話 告或不告引網戰

高雄市一名男子今晨晨運徒步行經一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛未禮讓行人，還掉頭下車拿球棒斥責走路沒讓車，後又開車尾隨嗆聲...

男子向養生館恐嚇索討保護費 下場是這樣

蘇姓男子被控從今年1月起，涉嫌向在台南善化區經營養生館被害人索討保護費，並恫嚇稱如不按時交付保護費，店就不要開了，被害人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。