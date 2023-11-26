高雄行人過馬路遇「棒球隊」留一句話 告或不告引網戰

高雄市一名男子今晨晨運徒步行經一處閃燈路口斑馬線，小貨車駕駛未禮讓行人，還掉頭下車拿球棒斥責走路沒讓車，後又開車尾隨嗆聲，男子攔警車報警；男子對警方表示保留法律追訴權，事後將過程PO網，並附上駕駛拿球棒照，詢問是否提告？結果引發兩派論戰，主戰派指「提告，吼細」，和平派則指，「人沒事平安就好，勿自找麻煩」；警方指，因報案人未提告，駕駛已依違反社維法移送審理。

臉書社團「高雄大小事」今天上午有網友貼出一則晨運時遇到「棒球隊」的貼文，原PO指，早上出門運動，徒步經過覺民路正興國中前的閃燈斑馬線，一輛小貨車經過不禮讓行人也就算了，還開車掉頭拿球棒下來，讓他心中感到害怕。

原PO描述，對方沒威脅作勢打人，也沒謾罵三字經，只是拿著球棒下車大小聲說走路故意不讓他，原PO指，由於過斑馬線的時候沒錄影證據，後來見對方拿球棒下車，才趕快拿手機錄影存證，後來他離開不想再和對方繼續理論，但駕駛卻繼續開車尾隨，口氣凶惡問他要怎麼樣，因後來剛好有警車經過，才我馬上招手報警。

原PO說，警方替他做完簡單登記和聽完口述後，問是否提告，但他說先保留法律追訴權；原PO事後將過程PO網，並附上一張小貨車駕駛當下拿球棒的照片，詢問網友如果要提告對方罪名是甚麼？恐嚇？

結果貼文一出，引發正反兩派網友論戰，主戰派網友指，「可以用這張照片檢舉」、「提告啊！ 吼細」、「跟女生遇到性騷擾一樣，看到眼神配上球棒，就是會讓人心生恐懼、不舒服、害怕，提告就是了」、「告，就算不為自己也可以利益他人，這種危險駕駛不給他一點教訓，以後肯定還會有事」、「告他領年終」。

但也有網友認為「個人淺見，人沒事平安就好，不要自找麻煩，可能本來沒事的搞到後面事情一堆」、「可能涉及恐嚇與社維法，但還是交由執法單位處理比較清楚」。

轄區三民二警分局警方表示，今天清晨5時10分許，董姓民眾（65歲）在晨間運動行經覺民路時，因被盧姓男子（30歲）駕駛小貨車嚇到，便揮手表達不滿，適陽明所解送人犯途經該處，下車了解狀況。

警方表示，當下未見盧男有攻擊或其他侵犯行為，董男當下表示將與家人討論後再決定是否提告，警方於現場查抄雙方資料並告知相關法律權益。