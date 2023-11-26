騎機車闖紅燈下一秒被警攔 高雄騎士慘接罰單還被上銬

許姓男子前晚騎機車行經高雄市鳳山區一處路口闖紅燈左轉，後方巡邏警網撞見尾隨攔查，警方靠近許男即聞到濃厚酒味，許坦承喝了啤酒，經施以酒測，結果超過每公升0.48毫克，許不僅吞下至少可罰1800元罰單，還因酒駕被上銬送辦。

鳳山警分局南成派出所副所長周昱霆、警員舒啓瑋前晚9時許巡邏行經鳳山區紅毛港路與家和五街口時，見前方騎乘機車的許姓男子（50歲）直接闖紅燈左轉，隨即尾隨攔查，準備告發交通違規。

副所長周昱霆靠近許男即聞到他身上散發酒氣，先對一旁的舒員做出「飲酒動作」示意準備警戒，警方詢問許「你有酒味餒！喝多少酒？」許坦承傍晚在工地喝了一瓶啤酒。

警方先以酒精感知器確認，許一吹警示燈馬上亮燈，隨後施以酒測，警方對著酒測的許男：「來吹不要斷，再來再來」，結果一吹，超過每公升0.48毫克，警詢後依公共危險罪將許移送偵辦。