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服飾店遭竊16年後比對指紋定罪 法官：科技日新月異

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市間服飾店16年前遭肖小入侵偷走櫃檯抽屜內5千元現金，警方採集可疑指紋送刑事警察局鑑驗，直到今年比對出劉姓男子涉嫌循線查獲。劉男不服以16年前指紋要他認罪質疑有誤，法院函詢刑事局回覆，16年前電腦系統不夠強大，汰換電腦強化指紋功能，才在今年由嘉市警方舊案比對出劉男，破獲多年的竊案。劉男被依竊盜罪判拘役80日，因符合減刑，判拘役40日，得易科罰金。可上訴。

2007年2月間，嘉義市有家服飾店遭小偷，失竊5千元現金，店主李女報警，警方在櫃檯抽屜內採集可疑指紋，並送往刑事局鑑定，但是一直沒有結果，沒想到嘉義市警方今年進行舊案比對時，查獲劉姓男子的指紋相符，因而將劉男依竊盜罪嫌送辦。

劉男矢口否認，「為何2007年的案件，直到今年才抓到我」，質疑鑑定結果有錯誤。

法院審理，警方在擺放現金抽屜的塑膠盒上採集4枚指（掌）紋，經刑事警察局比對，與劉男的左手掌、左拇、右拇、右中指指（掌）紋相符，服飾店內擺放現金的塑膠盒除了店員以外，客人不可能會碰觸到，既然有採集到劉男指紋，可認為劉男進入店內竊取現金5千元。

法院函詢刑事局回覆，2007年時，因指紋電腦系統功能不若現今強大，所以無法比中被告指紋，經汰換電腦並強化指紋比對功能，今年由嘉義市警察局辦理舊案比對時比中指紋，法官採納刑事局函文。

法官審酌，被告不思以正當方法謀取生活所需，恣意竊取他人財物，但犯罪時間落在2007年4月24日以前，符合減刑條例第2條第1項的規定，減其宣告刑二分之一。量處犯竊盜罪，累犯，處拘役80日，減為拘役40日，如易科罰金，以1千元折算1日。

16年前指紋被嘉義市警方舊案比對找到竊嫌，偵破高懸多年竊案。圖／資料照片
16年前指紋被嘉義市警方舊案比對找到竊嫌，偵破高懸多年竊案。圖／資料照片

嘉義 警察 竊盜

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