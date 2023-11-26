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謊稱簽約台電 綠電公司吸金1.6億

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

陳姓男子擔任博臣綠電公司負責人，偽造和台電公司簽約，誆騙投資客以50萬元買1台發電機，短短一年多吸金1億6360萬元。示意圖／ingimage
陳姓男子擔任博臣綠電公司負責人，偽造和台電公司簽約，誆騙投資客以50萬元買1台發電機，短短一年多吸金1億6360萬元。示意圖／ingimage

博臣綠電公司負責人陳建禾，號稱研發的水利綠能設備每小時能發四十五度電，還偽造和台電公司簽約，誆騙投資客以五十萬元買一台發電機，每月可領兩萬五千元紅利，年利率高達百分之六十，短短一年吸金一億六千多萬元，台中地檢署近日依違反銀行法等罪起訴陳建禾與女特助胡芳綺。

檢調查，陳建禾（四十九歲）明知博臣綠電並無與台電簽立再生能源發現系統電能購售契約，卻從二○二○年起在桃園、台中召開說明會，並於臉書張貼廣告，邀約親友招攬投資。

調查發現，陳建禾對外佯稱博臣綠電研發的「D-POWER螺旋式綠能發電設備」，是微水力發電設備，每台每小時可發電四十五度電，已與台電簽再生能源躉購專案，還打出投資人以五十萬元買一台設備，每月可固定獲利兩萬五千元，投資期間為十年或廿年，年報酬率達百分之六十。

陳建禾還出示用軟體偽造的「台灣電力公司再生能源電能躉購電費通知單」取信投資客，再由胡芳綺（卅三歲）匯整投資合約書及款項製成帳目，負責分發紅利。據統計，全台有近百人受騙，有被害人一次砸兩千兩百萬元認購四十四台發電機。

陳建禾另推銷「股權認購方案」，表示以每十萬元為單位，可購買博臣綠電百分之零點零一股權，不少人誤認博臣綠電有跟台電簽約，未來發展性佳，紛紛搶購認股，讓陳男詐得二七五○萬元；二○二二年陳男發不出紅利，也退還不出本金，投資人才驚覺受騙。

台電人員證稱，他們沒和博臣簽約，且台中火力發電廠一部發電機價值數百億，滿載時每小時可發五十五萬度電，博臣宣稱每小時可發四十五度電，縱使一萬台每小時可發四十五萬度電，設備卻只要五十億元，顯超出合理範圍。

台電 再生能源 投資人 綠電

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