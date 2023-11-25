「未禮讓行人」高雄男撞死婦人 這原因逃掉過失致死罪

高雄鳳山尤姓男子2年前騎車接近澄清路與中山西路口時，未禮讓行人放慢車速，直接撞上正闖紅燈穿越斑馬線的陳姓婦人，陳婦當場因頭部重創倒地不起，13天後傷重不治；由於法醫相驗發現，陳婦死因除車禍外，無法排除「肝硬化」導致死亡的可能，讓尤男逃過過失致死罪，法院依尤男未禮讓行人犯過失傷害罪，判刑7月。

判決指出，案發在2021年2月25日晚間8時許，當時行車時速不得超過50公里，並應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，依當時天候晴、夜間有照明、柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好等情況，尤男若行車速度不超過50公里或預知接近路口，暫停禮讓行人，應較無疏忽造成衝撞陳婦致死的可能。

尤男對警供稱，當時發現陳婦穿越斑馬線時，已來不及煞車閃避，以至於當場人車倒地，陳婦的腹部、首部，當時撞擊到尤機車右方後照鏡；據悉，當時現場有民眾目擊整起撞車過程，當下立即報警，而警方比對監視器影像，發現尤男緊急煞車，地上還出現火光痕跡，認定尤男所言不假，怎料，尤事後卻狡辯翻供。

法醫複驗解剖發現，陳婦除因腦傷住院，發生大量血栓塞，又發生食道靜脈曲張破裂大量出血死亡，但陳婦本身有「肝硬化」疾病，無法排除同為致死原因，因此，無法單以車禍過失致死向尤男定罪。

高雄地院法官審酌，尤男犯後否認犯行，甚至一再飾詞狡辯，增加被害人家屬反覆到庭所生之情感傷害及不便，法官審酌，尤男犯後態度不佳，難認悔悟，因此不予以緩刑宣告，並依過失傷害罪，將尤男判刑7月。