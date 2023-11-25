大巨蛋亞錦賽掃黃牛票 求票群互提醒「小心警察大舉入侵」

2023年亞洲棒球錦標賽12月3日將在台北大巨蛋開打，門票今午全被掃光，據悉此前台北市警方就加強查緝黃牛票，清查網路求票群組、社團有無可疑交易訊息，還有黃牛因此特別發文提醒「小心警察已大舉入侵」，員警看了啼笑皆非。

日前台北大巨蛋預備賽免費門票在短短1分鐘內被搶完，隨即有民眾在網路上兜售黃牛票，台北市議員要求整治黃牛歪風，北市長蔣萬安也要求警方徹查，後續查獲8件8人，依社會秩序維護法裁罰。

亞錦賽12月3日將在台北大巨蛋開打，昨先開放中信卡友優先購票，今午全面開售，門票同樣被秒殺，台北市警局表示，目前已在網路上發現有黃牛抬價售票，積極查緝中。

據悉，台北市警方在亞錦賽開放售票前就要求各單位加強查緝黃牛票，不少員警清查網路上各求票社團、群組內是否有可疑交易訊息，或假扮買家逮黃牛，有黃牛被逮、依法裁罰後回到求票社團內貼文，提醒其他網友「小心警察已大舉入侵，我剛被帶去做完筆錄...」，令人啼笑皆非。

警方全力防堵黃牛票，也有部分刑警自嘲，平時查緝黑槍毒詐，沒想到有天查辦黃牛會是重點，成了「黃牛刑警」。

警方指出，社會秩序維護法第64條規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留，或1萬8000元以下罰鍰；若有不法，警方定將究辦，呼籲民眾切勿以身試法。