應徵家庭打掃 女學生遭綁架上銬強索50萬 籌不出錢才獲釋

新北市一名高中女學生今年5月想打工賺零用錢，見簡姓男子在手機App刊登應徵家庭打掃貼文，獨自前往應徵竟遭簡男綁架不僅上手銬限制行動，還持刀強索50萬元，女學生不敢驚擾家人，以手機通訊軟體傳訊息給多名同學，藉口騎機車撞到車，要借2萬元未果，因籌不出錢才獲釋，女學生躲過一劫，才敢向家人哭訴求救並報警逮人。新北地院日前將簡男依攜帶凶器強盜未遂罪，判刑4年6月，可上訴。

判決指出，從事裝潢木工簡姓男子（21歲）於今年5月4日在手機「小雞上工」APP上刊登家庭打掃徵人貼文，見一名女高中生送出應徵資料，認有機可趁，5月12日晚上8時許，相約在新北市板橋區碰面後，簡男帶女高中生走回住處，假裝說明打掃工作內容，竟從客廳沙發下抽出一把水果刀，架在女高中生脖子上，恫稱「妳的脖子在我手上，如果妳亂動、亂叫不配合的話，我隨時都會傷害妳。」並開口要求50萬元才放人。

「屋子裡面只有我們兩個人，妳跑也沒有用。」簡男還拿手銬銬住女高中生雙手，再以童軍繩綁住雙腳，又在其嘴巴貼上一層膠帶，以眼罩罩住雙眼，女高中生為求安全脫困，向簡表示，可以拿手機傳送訊息向親友借錢，隨即以通訊軟體LINE傳送「可以幫我一個忙嗎？我剛剛撞到別人的車，要賠別人2萬元，可以現在借我一下嗎？我不想讓家裡知道。」訊息給多名同學。

訊息傳送不久後，女高中生手機不斷有人來電，簡男持刀命令女高中生於電話中，一律回說「沒事」，簡男擔心事跡敗露，出言逼迫恫稱，「今天的事情不能跟其他人說，如果有警察找我，做完筆錄就會去妳家或學校找妳。」才將手銬解開讓女高中生離開其住處。