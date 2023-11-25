花888元買泡麵暗地做那事 南部中學驚爆收容少年遭性侵

高雄少年矯治學校明陽中學，4年前，發生收容少年遭同房簡姓少年性侵案件，受害人畢業後提告。當年校方留有簡的自白書，載明他對傷害對方致歉，且簡偵查中供稱，口交一事造成對方被同儕排擠；不過，一審法院認為，缺乏簡暴力脅迫口交證據，諭知無罪；檢不服上訴，二審遭駁回。

4年前，該校新生班級流傳簡姓少年與同房舍少年口交一事；受害人指出，4年前，同寢簡男在他服用藥物睡著後，深夜拳打他手腳，令他無力反抗，又以恐嚇言語脅迫他，並在違反意願下，簡男脫下褲子，用衣物蓋住對方，自己則手拿色情書刊，在門旁床邊的縫隙角落口交得逞。

對此，簡男坦承當時與對方有口交性行為，但否認有強制性交犯行。

「我並沒有強暴或脅迫他！」簡男辯稱，當時吃過對方的助眠藥物，頭腦不清醒、印象模糊，但記得自己有問過對方可否口交，會買福利社的物品給他；經查事後，簡男確實分3次，花了888元買了福利社泡麵給對方。

簡說，因這件事情很丟臉，還請同房舍室友「不要說出去！」但後來學校很多人都知道這件事，因此內心愧疚難過，才寫下自白書向受害少年道歉。

不過，受害少年指稱，曾多次遭受簡男毆打脅迫「若不配合口交，下班級時，他會讓我不好過！」據悉，該寢室有名學生鼓勵受害少年舉發，並為此作證，但另兩名同寢室少年則指稱並不知情，反倒是聽聞其他班級學生告知。

該校陳姓輔導女老師說，該生案發兩年後，曾表現難以啟齒述說被簡男欺負，盼與簡男隔離；當時陳師將此案轉介該校洪姓輔導老師；洪師證實當年確有此事，距案發已過2年，並無監視畫面佐證。