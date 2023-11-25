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尾牙聚餐同桌男客酒後失態闖禍 女不滿遭強摟親吻怒提告

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市徐姓男子今年初到餐廳出席尾牙餐敘，酒酣耳熱後，突然徒手摟住同桌共餐年輕女子還親吻女子臉頰，雖隔著口罩，仍讓受害女子驚嚇不已，徐男事後得知酒後失態闖禍，當天立即以手機通訊軟體傳送已簽名的道歉書給共同友人，希望得到對方諒解，受害女子仍堅持提告，新北地檢署日前依性騷擾罪嫌起訴徐男。

起訴指出，50多歲徐姓男子今年1月15日中午前往土城區一間大型餐廳出席尾牙餐敘，席間眾人酒酣耳熱後，突然徒手摟住同桌共餐女子還親吻女子臉頰，雖然隔著口罩，仍讓受害年輕女子驚嚇不已。

徐男事後得知酒後失態闖禍，當天立即以手機通訊軟體傳送已簽名及捺按印手印的道歉書給雙方認識的共同友人，希望得到受害女子的諒解，但受害女子仍堅持提告，新北地檢署日前依違反性騷擾罪嫌起訴徐男。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖／Ingimage
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餐廳 尾牙

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