台南歷史建築「忠靈塔」塗成這樣 休學男大生認罪賠3萬獲緩刑

22歲休學中傅姓男大學生今年4月8日晚間跨越黃色封鎖線，手持噴漆在台南市歷史建築忠靈塔白牆上塗鴉，經殯葬管理所人員巡邏發現，報警調閱監視錄影畫面查獲，他坦承塗鴉，並與殯葬管理所調解成立，賠償近3萬元，台南地院認他犯毀損公物罪處2月，緩刑2年。

台南忠靈塔位在南區，是台灣日治時期座落台南州國民道場的忠靈塔，二次大戰後因為1948年舉辦的「第三屆全省運動會」而改成「第三屆全省運動會紀念塔」。去年2月15日，經台南市府文化局以「忠靈塔（第三屆全省體育會紀念塔）」的名義，公告為台南市歷史建築。

檢警調查，傅於今年4月8日晚間8時31分許，騎乘機車，至南區極限運動場外停放，隨後手持裝有噴漆的提袋，徒步並跨越黃色封鎖線，至旁邊殯葬管理所管理維護、去年甫公告為歷史建築的忠靈塔，手持噴漆在白牆上塗鴉，致牆面喪失美觀效能。同年月11日經崇孝塔從業人員巡查發覺後，由殯葬管理所報警處理。

傅於警詢及偵查中均坦承犯行，與殯葬管理所指訴情節相符，且有監視器截圖、現場照片、文化局公告影本及機車資料等佐證，事證明確。

檢方認傅所為，涉犯毀損公物罪嫌、毀損罪嫌，同一行為觸犯二罪名，從一重毀損公物罪處斷，並向法院聲請簡易判決。事後，傅與殯葬管理所調解成立並賠償2萬9988元，殯葬管理所也具狀表示願意原諒他。