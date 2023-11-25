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替獄中詐騙首腦「跑腿2年」 監所主任被錢利誘下場曝

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄第二監獄吳姓監所主任收受自稱「台灣巴菲特」的周姓收容人行賄147萬9400元，自前年4月起，多次利用進出監所管理收容人書信、物品職務之便，替周傳遞信件、錄音筆等物，讓周於獄中仍掌控旗下2間公司，案經橋頭地檢署以貪汙罪偵結起訴，法院分別判吳男6年徒刑；駱女（周男秘書）5月徒刑；周男8月徒刑。

判決指出，周男因案羈押於高二監，為求獄中生活舒適，得知監所主任吳男平日愛騎重機，周先是透過與倪姓律師會面時，請倪代為告知旗下劉姓職員，替他購買兩頂市值7萬9600元的頂級安全帽，贈送至吳男及吳友人住處，還送兩支三星手機，拉攏吳男對他特別關照，「放水」戒護管理。

前年，周男透過獄外友人成立公司，周見吳男已利誘上鉤，便要求吳於進出監所時，替他傳遞未經檢查程序的信件、錄音筆等物，放置在所外特定地點，再由周旗下駱姓女秘書取走，而22趟對價金額明確，每趟收受4至10萬元不等，總計共131萬2000元，為期2年之久。

全案經檢調一一調閱監視器、手機對話內容、周旗下公司的公關帳本等多項物證，認定吳、周、駱三人犯罪事實明確。

「從頭到尾，我給吳的好處，就是要慢慢拉攏他，幫我做事。」周男供稱，當時在獄中還有另案待研商和解事宜，以及投資案件訊息需對外傳遞，且獄外仍拓展手機手遊事業成立公司，正需能自由進出監所的人，代為跑腿、傳令以便掌控公司營運。

吳男表示，因周說能從廠商獲得免費手機，等到新機上市時，便請他拿兩支手機；而直到隔年，周才提出跑腿傳令的要求，而吳早已預知，周恐對他要求「違規」職守的事項。

橋頭地院審酌，吳、周、駱三人皆坦承犯行，吳繳還手機及犯罪所得147萬9400元（含安全帽金額），且吳、駱二人並無前科，另駱女所為僅聽從老闆周男指示配合辦理，並無因而獲取個人不當利益，因此，依貪汙罪對吳等三人作出判決。

高雄第二監獄吳姓前監所主任犯貪汙罪，收受周姓收容人金錢、貴重物等賄賂。本報資料照
高雄第二監獄吳姓前監所主任犯貪汙罪，收受周姓收容人金錢、貴重物等賄賂。本報資料照

安全帽 貪汙 主任

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