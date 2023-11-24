國軍爆醜聞！陸戰、海軍3單位採購弊案浮報公款 自首下場大不同

海軍陸戰隊學校邱姓體育士官長、海軍新兵訓練中心張姓體育士、海軍保修指揮部林姓士官等3人，自2021年起，趁採購職務之便，逕自與另2女開設「實業社」，供應軍方小額採購標案，浮報高價轉取價差；由於張、黃自首近日獲法院判免刑，至於邱、林、黃等三人，各被判2年至1年6半不等徒刑。

判決指出，邱男與夥同黃姓女友，張男夥同黃姓妻子，自2021年起，4人共謀不法利益，協議由邱男的黃姓女友獨資申設商號「創誌生活實業社」，作為軍方採購辦公用品的供應廠商。

一得知軍方欲購辦商品，邱等四人會先在網路上詢價、訂貨，之後以低價購入商品，透過LINE買賣群組，以「創誌生活實業社」官方名義，向軍方承辦人員聯繫，並由邱、張二人送貨，交由軍方小額採購案的承辦人。

在海軍陸戰隊學校採購案部分，邱男等四人涉七件購案不法貪污所得，共8萬5147元。另林姓士官所承辦的海軍保修指揮部購案部分，林男明知該公司浮報數量、價格，仍以不實估價單向軍方請款，該公司不法獲利1萬1311元。

經調查，林男明知邱男身為國家公務員卻兼職擔任該實業社實際經營者，並在簽辦海軍保修指揮部工程、財物、勞務小額採購請購單時，向邱男實業社採購20支伸縮警棍等8項，且林男明知該公司僅以6080元低價購得「15支」警棍，卻以「20支」警棍，製作總價1萬8700元的估價單。

由於，該公司張男與其妻黃女二人主動向高市調查處自首，並提交邱等分配的不法所得4萬元扣案，本案因此東窗事發。

依貪污治罪條例規定，張、黃二人於犯罪後自首，自動繳交4萬犯罪所得，得以免刑；但邱、黃、林分別是在偵查、調查中甫坦承自白，邱、黃繳回犯罪所得逾9萬元，至於，林並無犯罪所得，三人可依法減刑。

橋頭地方法院合議庭審酌，邱男、黃女、林男三人雖無前科，犯後態度尚佳，分別依貪污罪，判處邱男2年徒刑，褫奪公權3年；黃女1年6月徒刑，褫奪公權2年，緩刑4年；林1年徒刑，褫奪公權2年，緩刑2年。