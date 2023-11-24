南投男車內昏睡未熄火 警開門經見他胯下藏手槍還上膛

南投1名男子因昏睡車上又未熄火，警方獲報拍打車窗也沒反應，一開駕駛座發現他低頭沉睡左手還插著針筒，又驚見他胯下還藏有1把手槍，且子彈還已經上膛，男子落網主張警方違法盤查，法院一審認為警員符合警察職權行使法規範，依槍砲罪判他5年6月，上訴二審駁回，仍可上訴。

檢警調查，男子自父親房間內發現其留下的1把改造手槍、36顆子彈，2022年3月30日持槍彈開車出門，下午4點多卻因未熄火停在埔里鎮籃城五巷道路上，警方獲報到場發現他昏睡車內，經拍打車窗呼叫都沒反應。

警方開啟車門後驚見他胯下竟有1把槍且子彈已經上膛，經附帶搜索又在車內的黑色背包中查扣另外29顆子彈。

南投地院一審時，男子及其辯護人主張警方是違反盤查，當時處理的林姓警員供稱，獲報查該車牌是女性車主，但車子發動且玻璃很黑看不見裡面狀況，擔心有人在裡面出狀況，經拍打都沒反應才開門，且駕駛座也沒上鎖，一拉開就看到男子及1把槍。

法院勘驗密錄器發現，警方拍打車窗說「睡著了」、「睡死」，開車門後見男子坐在駕駛座垂頭昏睡，左手還插著疑似針筒物，警員並指著他胯下說「看，有槍哩」，隨即取出丟在地上。法院認為，警方是認車內人有生命身體危害才開門，符合警察職權行使法。

一審認為，男子漠視法令持有槍枝，犯後否認，所幸持有槍彈未涉及他罪，依非法持有非制式手槍罪判他5年6月，併科罰金5萬元。

男子不服上訴，仍主張警方查獲槍彈程序不合法，認為槍彈無證據力，並稱槍彈是父親死亡後留下，他並未居於可得支配狀態，當時持有槍枝是無意識等。