士檢提訊涉假球案在押柯旻豪 不排除策動認罪

士林地檢署偵辦前超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷球員涉假球簽賭案，今天上午首度提訊在押的前球員柯旻豪，不排除策動柯旻豪自白認罪。

檢警偵辦前裕隆納智捷球員柯旻豪涉嫌假球簽賭案，連日來發動2波搜索行動，接連訊問涉案前球員吳季穎、邱忠博、陳品詮、黃鉉閔、吳祐任、顏聞佐、周暐宸、斑霸、李其恩，訊後均諭令交保候傳。

檢察官認為柯旻豪犯嫌重大，有勾串證之虞，依違反賭博、詐欺、運動彩券發行條例等罪嫌，11月18日向法院聲押禁見獲准，後續偵查行動仍緊鑼密鼓進行中。

經多日來比對扣案卷證、就訊相關證人，檢察官今天上午首度提訊柯旻豪，勾稽比對他與其他被告、證人的說詞，不排除策動柯旻豪自白認罪，並希望能盡速查明真相，預計訊問結束後，將他還押看守所。