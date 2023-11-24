馬祖查賄躲坑道開會、燈塔開庭 法務部今宣示大選反賄選決心

總統、立委大選倒數計時，法務部長蔡清祥今邀集檢、警、調、廉、移查察賄選主力，與中選會副主委陳朝建共同出席反賄選宣導記者會。除宣示政府對於阻絕境外勢力、AI深偽與假訊息及選舉賭盤介選外，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺也分享了他先前支援馬祖查賄，假扮遊客在坑道密會、選在燈塔密訊涉案人等，最後順利以當選無效之訴剝奪賄選候選人當選資格的事蹟，展現檢方查賄決心。

今天反賄選記者會，除蔡清祥、陳朝建外，檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝及北部多名檢察長及警、調、廉、移民署代表均出席。蔡清祥強調，針對明年二合一大選，所有執法機關已嚴陣以待、提前部署，全力投入查察工作。除因應台海局勢，積極防堵境外勢力，查緝不法組織，杜絕暴力及賭盤效應，也持續嚴防假訊息，嚴查地下通匯，徹底阻斷境外資金，並統合警政、戶政系統，防杜幽靈人口，確保大選順利進行。

這次記者會也特別邀請檢、警、調、廉、移負責查賄人員，現場分享查賄心得。台北地檢署主任檢察官曾揚嶺就分享他當年前往馬祖支援查賄工作的辛苦過程，他表示，當時不僅出動海、陸、空各種交通工具，喬裝成旅客躲在廢棄坑道秘密開會，甚至為避免消息在人口不多的當地走漏，特地選在燈塔開庭訊問涉案民眾33人，最後成功將被告繩之以法。