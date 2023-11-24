利誘上校「讓習大大認同」簽投降承諾書 他當共諜20年最終下場出爐

陸軍步兵訓練指揮部前上校作戰研究發展室主任向德恩，被中華人民共和國吸收，著制服簽「投降承諾書」，利誘他的金門旅行業者邵維強是上尉退伍、淪共諜20年，邵勸向「讓習大大那邊認同」。福建高等法院金門分院依國家安全法、銀行法判邵12年6月刑，褫奪公權4年，沒收新台幣254萬、人民幣18萬。案經上訴，最高法院駁回定讞。

邵維強曾擔任金門縣安全旅行社負責人，也當過地方記者，卻從2002年起就為中共發展組織，他受解放軍東部戰區所轄中國共產黨廈門市人民政府第四辦公室指示，負責引介現役軍人供中共廈門四辦接觸吸收。邵因雇用向德恩尤姓前妻擔任旅行社員工，因而結識向，2018年聽到向姓夫妻離婚、向有意退伍，邵假意關心，勸向繼續留營，還說可以透過人脈助他升遷。

邵協助向德恩把戶籍遷到旅行社，再以「中共人民解放軍南京軍區司令向守志」應為向德恩的叔公輩親戚，中共廈門四辦「康主任」為此致贈「向守志回憶錄」和「長白山印章」為由，轉交給向，拉攏向與中共廈門四辦官員接觸，以利行賄。

邵維強告訴向德恩「早一點讓習大大那邊認同」、「做這事就是我們早點讓他們認同我們……你的需求、需要什麼樣的話，升遷、包括各方面的，所以你有想法了、有安排了，你慢慢就會感受的到」、「你有什麼困難、有什麼想法，都可以告訴我，工作上、財務上等等，他們都安排好了」。2020年初，向到邵的旅行社，穿著我國軍服簽下「投降承諾書」宣誓效忠中共；2022年9月向調任陸軍步兵訓練指揮部，檢調搜索他的住處、辦公室，向坦承收賄。

金門地方法院認為邵維強違反國安法，偵訊時否認犯行，直到地院審理才自白，考量邵在台發展組織長達20年，嚴重危害我軍士氣和國家安全，判他12年徒刑。另外，邵自2016年至2022年間，私下辦理兩岸匯兌業務，金額高達新台幣9011萬，金門地院認為他影響金融秩序甚巨，考量他偵審期間都認罪，違反銀行法部分判刑5年。一審定2罪合併執行15年徒刑，褫奪公權4年，犯罪所得新台幣254萬、人民幣18萬沒收。