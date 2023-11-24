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越南女觀光客逾期停留5年 冒台女身分桃園KTV陪酒遭逮
33歲越南籍女子PHANTHI HONG NHONG（譯音阿紅），5年前來台灣觀光，在台逾期居留並非法打工，今年4月間以偶爾拾獲的范姓女子身分證，到桃市桃園區和平路某茶藝KTV店應徵並順利取得陪侍小姐工作，上月30日移民署北區事務大隊桃園市專勤隊前往查察非法移工時，阿紅並非國人的身分才曝光，讓同事們驚訝，桃園地檢署偵結，依違反戶籍法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。
起訴指出，阿紅2018年8月26日以免簽證入境我國觀光，30天簽證到期後，她仍待在我國逾期居留非法工作，前年間，行經台鐵桃園火車站後站某處時，意外拾獲范姓女子的國民身分證後，基於冒用並使用他人遺失證件的犯意，今年4月間，前往桃市桃園區和平路的大萬茶藝KTV店找工作，通過張姓女經理面試關卡，出示范女的國民身分證正本供店家查證，並交付影本留存員工資料，隨即以范女身分在KTV陪唱陪酒。
移民署北區事務大隊桃園市專勤隊人員近日接獲檢舉，桃園區和平路某茶藝KTV中疑似有非法移工在內陪唱，上月30日下午4點10分趁KTV營業時，會同桃市府勞動局人員前往查緝，一一查驗身分時，雖然阿紅當場出示范女的身分證仍遭懷疑，因此帶回移民署查驗指紋資料時，發現阿紅真實身分其實並非范姓女子，深入追問才知她逾期居留。
檢察官偵訊後，認為阿紅以拾獲國人范女身分證於今年4月間到茶藝KTV應徵，以及上月30日移民署專勤隊人員前往KTV查緝非法移工時，又以范女身分證供查驗，分別觸犯戶籍法的冒用身分而使用他人遺失國民身分證罪嫌，依法起訴並向法院聲請簡易判決處刑。
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